Prodotti a crescita naturale Una serra nel nostro istituto

Lo scorso anno abbiamo partecipato al progetto “Io cittadino” in Comune a Carrara con il sindaco il quale avrebbe donato mille euro alla scuola per il progetto che si fosse dimostrato il più utile per la collettività. La nostra idea di una serra con prodotti a crescita naturale e ecosostenibili è stata vincente nel dimostrare che è possibile coltivare prodotti a km zero senza uso di fertilizzanti chimici e trasporti. Coltiveremo frutta e verdura di stagione che noi alunni cureremo per mostrare alla collettività che è possibile produrre alimenti salutari senza inquinare. L’obiettivo che ci siamo prefissati è far comprendere, a chi passa davanti alla serra del nostro Istituto, che un netto cambiamento dei nostri comportamenti ci permetterà di far fronte a carestie, emergenze climatiche e riduzione dell’utilizzo delle materie prime. Investire in questo progetto ci permetterà inoltre di scoprire passioni per l’agricoltura, relazionarci con la natura e assistere al processo di sviluppo dal seme alla pianta.