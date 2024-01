Processione di bambini con i Re Magi

Nei paesi apuani la tradizione della Befana è da sempre molto sentita tanto da coinvolgere intere comunità. Forno, nel cuore delle Apuane, è pronto ad accogliere la vecchina più attesa dell’anno. L’evento del 6 gennaio inizia alle 14,30 con ritrovo in via Pegollo alla ’Cà dei Leggi’ da dove partirà la processione dei bambini lungo la strada del paese con canti natalizi. Intorno alle 15 partiranno i Re Magi con tre asini dei Cavalieri delle Apuane ingrossando il corteo con due soldati romani e una ventina di popolani. "La processione confluirà presso la chiesa locale per rendere omaggio al presepe parrocchiale – spiega Nino Mignani, presidente dell’associazione Occhioni e Magrini, recentemente ricostituita a Forno per rivitalizzare il borgo –. I costumi dei Re Magi sono stati acquistati dalla parrocchia mentre quelli dei figuranti sono forniti dall’Azione Cattolica grazie a Marco Leorin. Dopo il corteo entreranno in scena le befane a cura del Laboratorio Il Pettirosso e saranno offerte ai bimbi presenti le calze contenenti dolciumi e frutta secca offerte dal GF1 dei F.lli Panconi. La festa proseguirà alla ’Ca’ dei Leggi’ con ponce, vin brulè, torte di castagnaccio, crostate, panettoni e cioccolata calda offerti da Bonotti Snack&drink di Montignoso e panetteria Drago. Un grazie anche alle donne del paese in particolare a Paola, Sonia, Stefania, Michela e Jennifer". L’evento è organizzato dall’associazione Occhioni e Magrini con il Laboratorio Il Pettirosso e la Parrocchia di Forno per quanto riguarda l’adorazione dei Re Magi e ha il patrocinio del Comune. La grafica della locandina è curata da Daniele Terzoni.

Angela Maria Fruzzetti