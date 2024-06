Primo consiglio a Filattiera: "La gente ha scelto la continuità. Stop alla politica dei dispetti"

Primo consiglio comunale a Filattiera di ringraziamenti ma anche di polemiche, dopo una sfida a 3 molto agguerrita. La sindaca Annalisa Folloni è stata scelta per il terzo mandato, ha sconfitto Federico Lucchetti e Giovanni Longinotti, ex vicesindaco. "E’ doveroso un ringraziamento per tutti - ha detto la Folloni - la gente ha scelto la continuità e la buona politica, abbiamo condotto una campagna elettorale fondata sulla correttezza, su un programma dettagliato, su quello che abbiamo fatto e che dobbiamo ancora fare. Abbiamo riconosciuto il valore delle associazioni, ne abbiamo 24 sul territorio, sono custodi di valori importanti per cultura, sport, protezione civile. La nostra disponibilità ci ha premiato, la sobrietà dovrebbe essere un obbligo per chi amministra. Abbiamo davanti altri 5 anni, che affronteremo con senso di responsabilità e umiltà. Mi auguro siano finiti i tempi di una politica di ‘dispetti’ al sindaco, fermare una procedura in consiglio comunale è un danno ai cittadini. Per noi e per me la politica è un servizio, siamo a disposizione per governare la cosa pubblica". Ringraziamenti anche dalla minoranza. "Essere qui di nuovo è un’emozione forte - ha detto Lucchetti - farò al meglio delle mie possibilità, ringrazio chi ci ha votato e dato supporto. Andrò avanti per riconoscenza". "Grazie a chi ha creduto in un progetto nuovo - ha aggiunto Longinotti - Congratulazioni all’amministrazione vincente. Dopo 15 anni di amministrazione, ora affronto la nuova esperienza in minoranza, che sarà costruttiva e propositiva".

Dopo il giuramento la sindaca ha nominato come vice sindaco Giuliana Filippi e come assessore Luciano Tonarelli, che però si è dimesso e resterà come assessore esterno, in questo modo in consiglio è entrato anche Marco Grandiosi. Giuliana Filippi ha ottenuto le deleghe a manutenzione ordinaria e straordinaria, opere pubbliche, protezione civile e digitalizzazione e banda larga, Luciano Tonarelli progetti regionali-ministeriali-europei in corso, Parco nazionale, gestione rifugio di Logarghena, illuminazione pubblica, Patrizio Biagi sport e associazionismo, Paolo Caldi intercettazione finanziamenti europei e regionali, energie rinnovabili, agricoltura, Consorzio di bonifica, salvaguardia piana della Magra, Marco Grandiosi caccia, pesca, ambiente, Pier Giorgio Iakcin urbanistica e pianificazione territoriale, viabilità, opere cimiteriali, Alessandro Martinelli commercio, valorizzazione prodotti tipici, turismo, Laura Romiti politiche sociali, Serena Olivieri non siederà in consiglio, ma seguirà pari opportunità, politiche di genere.

Monica Leoncini