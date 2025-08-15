Prevenzione e salute della donna. Riflettori sui servizi al consultorio

Grande successo per gli incontri organizzati dalla Società della Salute e dedicati alla tutela e promozione alla salute della donna, nelle diverse fasi della sua vita. La Sds della Lunigiana, in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana nord ovest e il consultorio, ha promosso due incontri - uno a Villafranca e l’altro a Pontremoli - due momenti di confronto dedicato alla salute femminile, in particolare alle donne a partire dai 45 anni, con l’obiettivo di offrire informazioni, strumenti di prevenzione e occasioni di ascolto e condivisione. Entrambi gli eventi sono stati molto partecipati, sono stati un invito a prendersi cura di sé, a ogni età, accompagnate da professioniste qualificate in un contesto accogliente e informale.

Molti i relatori, oltre a Maria Paola Mori, responsabile del Consultorio, c’erano le ostetriche Clara Cavellini e Paola Cavatorta, le psicologhe Giulia Conti e Viviana Fini, la nutrizionista Irene Serradori, il fisioterapista Lorenzo Tanzi e Michela Cerutti, tecnico sanitario radiologia medica. Tra i tanti temi trattati l’importanza del movimento, di condurre uno stile di vita sano, ma sono stati elencati anche tutti i servizi che si possono trovare al consultorio.

Il consultorio, lo ricordiamo, è un servizio di ascolto e aiuto per donne, giovani, famiglie e immigrati, si occupa della tutela della salute della donna in tutte le fasi della sua vita, della salute dell’adolescente, delle relazioni di coppia e familiari. Nel consultorio è presente un’equipe formata da operatori di diverse professionalità (ostetrica, ginecologo, assistente sociale, psicologo) che opera in stretta collaborazione con il servizio sociale, servizi territoriali ed enti locali. L’accesso al consultorio è diretto, non è necessaria la richiesta del medico curante e viene garantita una prima accoglienza. Per info è possibile contattare 0187 462519 o 0187 494190.