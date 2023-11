Prevenzione è la parola d’ordine. Tre giorni di eventi al Ducale con un occhio rivolto alle scuole

“Il ventaglio dell’imperfezione” a Palazzo Ducale contro la violenza sulle donne, tre giorni intensi di appuntamenti tra arte, cultura, musica, danza, conferenze e molto altro. L’iniziativa è stata presentata dalla vice presidente della Provincia, Elisabetta Sordi, dalla presidente dell’associazione ‘La Rivincita’, Carmen Federico, e da molti dei protagonisti dell’evento in programma nella Sala degli Specchi da venerdì a domenica. "La settimana del 25 novembre è quella in cui si organizzano questi eventi – ha spiegato Elisabetta Sordi – ma dovrebbero essere organizzati tutti i mesi, tutti i giorni. Da uno studio fatto nelle scuole tra ragazzi e ragazze la percezione delle dinamiche di violenza è molto basso. Sono emerse realtà in cui gelosia e possesso vengono interpretati dalle studentesse come una forma d’amore. Questo invece è il nucleo da cui si parte per poi arrivare alla violenza. Dobbiamo lavorare per scardinare le dinamiche della violenza, della sopraffazione, del controllo eccessivo. Aumentare la consapevolezza sia dell’uomo che della donna è un lavoro enorme e, purtroppo, la cronaca ci dice quanto sia importante farlo. Per prima cosa ci vuole la prevenzione e una di queste giornate che ha organizzato l’associazione La Rivincita è focalizzata sulle scuole per sensibilizzare ragazzi e ragazze. Questo evento ci dà una importante risposta, essendo coinvolta una rete di associazioni del territorio che si dedicano al tema della violenza sulle donne. Il messaggio che deve passare è che ci sono risposte alle dinamiche di violenze".

L’avvocato Carmen Federico, presidente dell’associazione La Rivincita, ha ringraziato tutti i partecipanti e soprattutto gli sponsor. L’iniziativa sta riscuotendo così tanto successo che già è prenotata a Lucca: "Di violenza di genere bisogna parlarne sempre", dice Federico. Il ventaglio con cui è stata realizzata la locandina è dell’artista Manola Caribotti e le coreografie delle giornate saranno curate da Lara Maggiani. Modererà gli incontri il giornalista Federico Casanova. L’evento si aprirà venerdì alle 15 nella Sala degli Specchi, con i saluti istituzionali e poi l’inaugurazione della mostra ‘Mantelle a tema’ di Rimma Golovina; sabato alla stessa ora l’esibizione di piccoli artisti massesi seguita da una conferenza; domenica alle 16 intervento musicale e conferenza di chiusura. E’ previsto un omaggio musicale dell’artista Denise D’Andrea e, a chiusura mostra, l’ esibizione del pianista Samuele Ricci con Ginevra Mantovani.

L’evento, gratuito, è promosso da ‘La Rivincita’ con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia, Diocesi. Ministero dell’Istruzione, Polizia di Stato.

Angela Maria Fruzzetti