Prevenzione al Castello Visite gratis a Terrarossa

di Monica Leoncini

AULLA

Un punto di ascolto, consigli, aiuto. L’associazione Lunigiana solidale, con sede legale ad Aulla, è nata da poco, ma ha intenzione di offrire il proprio contributo a sostegno delle persone malate di Parkinson o di altre malattie neuro degenerative. Presto, grazie al Comune di Licciana Nardi, aprirà una sede a Villa Cocchi, che sarà aperta ogni sabato mattina come punto di ascolto per chiunque avesse bisogno di aiuto. "Queste malattie sono difficili da diagnosticare in tempo - racconta il presidente Ezio Peri - ecco quindi la necessità di avere una sede operativa, con punto di ascolto per chi ha necessità di supporto. E’ un grosso problema fare prevenzione nei tempi giusti, ma si può agire per ritardare gli effetti della malattia e migliorare la qualità della vita. Non ci occupiamo della parte medica, ma abbiamo maturato l’idea che serva un supporto psicologico e di socializzazione, perché il malato tende a essere meno attivo e mobile. Bisogna inoltre coinvolgere la famiglia. Offriremo informazioni per la fisioterapia; conta molto il movimento, non la semplice ginnastica. Stiamo portando avanti un protocollo con Riccardo Contigliani, nostro socio fondatore e titolare del Centro Fisiokinesiterapico Aullese insieme a Irene Varoli. Prevede percorsi mirati ma anche soggiorni per le famiglie, che potranno restare sul nostro territorio". L’associazione è nata lo scorso anno, all’interno c’è anche Eugenio Pina e Nino Giudicelli, che fa parte del comitato scientifico.

Uno dei primi eventi promossi si è svolto al castello di Terrarossa: una giornata di prevenzione gratuita, con visite ed esami strumentali, come misura dell’elasticità, del grasso del fegato e dell’indice Abi, il rapporto tra la pressione arteriosa della braccia e delle gambe nei soggetti diabetici. Direttore scientifico della giornata, il medico Ferruccio Bonino, scienziato ed ematologo di fama internazionale. "Abbiamo visitato una sessantina di persone - ha detto - per lo screening della salute del fegato, fornendo consigli per uno stile di vita sano". "Con questa giornata – ha aggiunto Peri – abbiamo voluto fornire un primo screening alle persone, gratis, con test e visite. Ringraziamo il Conad per il supporto, la Croce verde di Licciana Nardi, la Croce bianca di Aulla e la Croce rossa di Albiano Magra. Non sarà l’unico appuntamento, abbiamo intenzione di promuovere altre giornate simili".