Prestigioso premio a Montecarlo e Massa per S.V. Kelly

L’artista Simona Veronica Verzichelli, in arte S.V. Kelly, è stata premiata dalla Biennale per le arti visive di Montecarlo con l’Oscar della creatività. Nel ’Salon Sincerity’ di Montecarlo Bay l’artista apuana ha ricevuto il prestigioso premio da parte dell’ambasciatore italiano nel Principato di Monaco, Giulio Alaimo. L’opera per la quale è stata premiata è la ’Queen Onyma’. Questa la motivazione del riconoscimento: "L’energia espressiva ci offre la visione di una potente vibrazione dell’anima voluminizzato da atmosfere trasfiguranti, evocate con fascino e sensazioni emotive dell’inconscio. Lo sviluppo tonale consente sensazioni e trepidazioni, dall’efficace discrezione del monocromo, per esprimere una straordinaria capacità di trasfigurare il suo alfabeto interiore".

Un altro premio è stato ottenuto per ’Monsalut’, un’opera digitale creata da S.V. Kelly insieme all’artista Romeo Orsi, presidente dell’associazione Onyma, e al maestro Jacopo Cascella. Nata a Viareggio ma residente a Massa, Simona si è laureata in Lingue e letterature straniere con indirizzo artistico presso l’Università di Pisa. Ha maturato sin da piccola l’interesse per il disegno e per l’arte, collaborando per diversi anni con importanti gallerie di arte contemporanea. Artista autodidatta, nella sua opera è evidente l’influenza degli impressionisti. Da anni è protagonista di importanti mostre collettive e personali. A Montecarlo aveva già esposto e ottenuto riconoscimenti.