"Presenteremo i candidati migliori"

"Mentre il Pd e il centro sinistra litigano sui candidati a sindaco, il centro destra è unito e pronto a conquistare nelle elezioni amministrative di giugno altri comuni della Lunigiana". Nella giornata di ieri si è tenuta la riunione provinciale tra i segretari provinciali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati in cui sono stati affrontati i temi delle prossime competizioni elettorali che vedranno andare al voto i comuni della Lunigiana.

"Una riunione positiva che si è svolta in un clima di unità", affermano i coordinatori provinciali Nicola Pieruccini, Gianenrico Spediacci Lorenzo Pascucci e Marco Guidi (nella foto).

"Come centrodestra partiamo sicuramente dalla volontà di confermare i nostri sindaci uscenti che hanno ben lavorato durante il loro mandato, con risultati importanti e concreti per i cittadini – continuano i coordinatori provinciali del centro destra – Puntiamo inoltre a conquistare gli altri comuni che in questi anni sono stati mal governati da un centro sinistra sempre più diviso e legato solo da un mero interesse di potere".

"Come Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d’Italia, insieme anche alle tante forze civiche presenti, stiamo lavorando per presentare, nei comuni che andranno al voto a giugno i migliori candidati a sindaco, preparati ed espressione del territorio e che rappresentino un alternativa al mal governo del PD e del centro sinistra", concludono Pieruccini, Spediacci, Pascucci e Guidi.