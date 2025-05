Premio Unesco per scultori. Aperto il bando per i giovani

Al via le candidature per la nona edizione del premio ‘Carrara città creativa Unesco - Forum internazionale di giovani scultori del marmo a Carrara’. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il 21 luglio. Il concorso promosso dal club Unesco ‘Carrara dei marmi’, in collaborazione con il Comune e la Federazione delle associazioni per l’Unesco, è rivolto a giovani scultori emergenti e studenti delle Accademie e delle scuole d’arte di età compresa tra i 18 anni e i 35 anni. Le candidature dovranno pervenire via mail,alla pec [email protected]. Una giuria, composta da esperti del settore e soggetti istituzionali, esprimerà un parere sulla qualità della ricerca artistica globale dei candidati in relazione al tema del concorso e selezionerà i tre finalisti che realizzeranno le opere in un laboratorio di eccellenza del territorio, nel corso di uno stage che si svolgerà dall’8 settembre al 3 ottobre. Per favorire l’avviamento nel campo dell’arte è previsto un premio in denaro offerto dagli sponsor di 1.500 euro per il vincitore e di 1.000 per gli altri due finalisti. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del club per l’Unesco ‘Carrara dei Marmi’, sul sito della Federazione italiana delle associazioni e club per l’Unesco(www.ficlu.org9, e sul sito del comune di Carrara.