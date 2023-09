Premio Unesco ai Giovani Scultori di Carrara: Concorso per la Pace e Solidarietà

Lunedì si chiuderà la prima fase del concorso Carrara Città Creativa Unesco che vede in gara giovani scultori del marmo. Nato nel 2015, il forum si rivolge ai giovani di tutto il mondo che si avvicinano alla scultura del marmo, per esprimere pace e solidarietà. La giuria sceglierà 4 tra le numerose candidature giunte all’Ufficio Cultura del Comune. La commissione sarà composta da Teresa Gualtieri, presidente Ficlu, Maria Paola Azzario, vicepresidente Feacu, Maria Grazia Passani, presidente Club per l’Unesco “Carrara dei Marmi”, Gea Dazzi, assessore alla Cultura del Comune, Giulio Mondini, docente della cattedra Unesco del Politecnico di Torino, Luciano Massari, scultore già direttore dell’ Accademia, Fabio Cavallucci, critico e docente dell’Accademia di Carrara, Luisa Passeggia, storica dell’arte, docente di storia dell’arte al Liceo Classico ’Rossi’ di Massa, Paolo Biagini, segretario Club per l’Unesco. Quest’anno la manifestazione non solo offrirà a quattro giovani artisti tre settimane gratuite in uno studio di scultura, ma grazie al contributo della Fondazione Marmo, al vincitore, che sarà decretato al termine dello stage il 7 ottobre, verrà conferito un premio di 5mila euro. in danaro della somma di 5.000 euro. Manifestazione che si avvale del sostegno, della Fondazione CrC e del Rotary Carrara e Massa.