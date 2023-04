Premio Novani Il trionfo di poesia e racconti

Centinaia di bambini, tantissimi genitori e insegnanti hanno riempito la palestra della Colonia Comasca a Ronchi per la premiazione della sesta edizione del concorso artistico e letterario ‘Andrea Novani’ organizzato dall’Ada di Massa-Montignoso, dedicato allo storico presidente dell’associazione scomparso alcuni anni fa. Un’iniziativa dedicata soprattutto alle scuole elementari e medie del territorio che da un paio di anni si è aperta anche agli adulti con una sezione intitolata allo storico professore e ideatore del premio, Pietro Zaccagna. La giuria era composta dai docenti Antonella Di Rienzo e Morena Pasquini, da Benedetta Cardone e Stefano Bessi Carloni, dal presidente Rolando Bellè e dalla segretaria Anna Maria Ghiso. Al tavolo anche Massimo Norti.

In tutto sono stati presentati 86 elaborati di cui 73 poesie e 13 racconti, che hanno affrontato in maniera singola o collettiva con lavori di classe il tema dell’edizione, ossia la pace. Gli alunni potevano scegliere se partecipare con una poesia o un racconto breve e si può scegliere di realizzare gli elaborati in maniera collettiva, ossia l’intera classe, di gruppo oppure individuale. Ecco i primi classificati per tutte le categorie.

Sezione adulti, poesie premiate: Valentina Del Freo, Donatella Manzuoli e Maria Bonaldi. Passiamo alle scuole elementari.

Poesie di classe per le prime: al primo e secondo posto la scuola di Castagnetola, terza Santa Lucia. Per le classi seconde e terze: al primo posto la II di Castagnetola, seguita dalla II de Le Grazie, la classe III di Santa Lucia e dalla II di Mirteto. Nella categoria poesie di gruppo, classi II e III: trionfo della III A di Castagnola che divisa in due gruppi conquista primo e secondo posto; al terzo la Tommy, Diego, Vanessa, Nicolò e Cloe della III B di Castagnola.

Poesie classi IV e V: vince la V di Santa Lucia, seconda la IV B de La Salle, terza la IV di Castagnetola. Riconoscimento anche alla IV di Romagnano. Poesia di gruppo, classi IV e V: vincono Francesco Bertilorenzi, Mattia Fiorini, Lorenzo Porto, Achille Ricci, Luigi Dentale e Alessio Pucci della IV di Ortola. Poesia individuale, IV e V: primo posto per Andrea Lenzetti V Le Grazie, seconda Agnese Garbo V Le Grazie. Racconto di classe, II e III: vince la II A di Ortola seguita dalla II A La Salle. Racconto di classe, IV e V: primo posto per la V di Mirteto, secondo per la V di Ortola. Fuori concorso la IV Santa Lucia che ottiene un premio di riconoscimento.

Scuole medie. Nella poesia individuale delle classi prime vince Giuseppe Giovannini della I B Don Milani, seconda Marianna Corrado della I B Don Milani. Poesia di gruppo II e III: primo posto per Viola Pellegrini e Stella Madrignani della II B, medaglia d’argento Thomas Matrizi e Andrea Castaldi della II C Parini. Poesia individuale II e III: primo Simone Finocchiaro della II A Parini, secondo Lorenzo Pucci, II C Parini, terza Nicole Dell’Amico della II B Parini. Racconto individuale II e III: Pietro Ceccotti della II B Parini al primo posto, seconda Sofia Bertelloni e terzo Leonardo Istrate, entrambi della II A Parini.