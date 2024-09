Premio Lunezia, riflettori accesi. Sul palco anche il duo Coma_Cose. La famiglia Tenco ospite speciale

Premio Lunezia ai nastri di partenza. Questa sera, alle 21, torna la kermesse aullese in piazza Gramsci. Sono passati ben 28 anni dal primo, storico, Premio Lunezia, che al tempo si teneva in piazza Cavour, e che ricevette il battesimo da uno dei padri del cantautorato italiano, Fabrizio De André, insieme a Fernanda Pivano.

Quest’anno, per la prima volta, sarà allestita una tensostruttura in piazza Gramsci al cui interno si svolgerà l’evento (la platea ha già fatto il tutto esaurito in poche ore), con la possibilità di aprirla lateralmente e con delle televisioni esterne per dare la possibilità a centinaia di persone di seguire la kermesse che premia il valore musical letterario delle canzoni dalla piazza (salvo condizioni meteo avverse) anche grazie al Comune di Aulla. L’evento è inoltre a ingresso gratuito.

"Questa è la città che ha dato i natali al Premio. Per noi Lunezia è Aulla", ha commentato recentemente il patron dell’evento, Stefano De Martino, in risposta ad alcune polemiche.

Intanto sale l’attesa per i big in scaletta, tra questi Paola & Chiara, il duo canoro pop e dance pop composto dalle sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi, incoronate regine del Festival di Sanremo nel 1997 nella categoria Nuove proposte con il brano "Amici come prima". Quest’anno calcherà il palco di Lunezia anche il duo indie pop/rap italiano Coma_Cose. Un altro nome atteso è quello del rapper romano Piotta. La serata sarà presentata da Paolo Vallesi che regalerà al pubblico un medley di canzoni musical letterarie e dei suoi più grandi successi.

Un’altra grande sorpresa sarà "la presenza della famiglia di Luigi Tenco che parteciperà alla co-premiazione di uno dei big".

Novità anche per quanto riguarda la categoria ’Nuove proposte’. "Quest’anno – spiega la direttrice artistica, Loredana D’Anghera – alle tre sezioni ’Cantautori’, ’Band’ e ’Autori di testo’, è stata aggiunta ’Canzoni sostenibili’ con l’obiettivo di sensiblizzare i giovani autori sul tema della tutela ambientale e dei cambiamenti climatici. Dopo i primi due turni di selezione, che si sono svolti a Roma e a Peccioli, nella serata aulesse dovremo scegliere tre su cinque proposte in gara. Poi passeremo alla finalissima che si terrà al Teatro Civico di La Spezia il 22 novembre".