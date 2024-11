Premio Il Gioiello. Tutti i vincitori della 40ª edizione del concorso letterario

Il premio letterario Candia-Il Gioiello 2024 festeggia 40 anni di successo. Grande festa questa domenica nella suggestiva location delle colline del Candia per una cerimonia speciale che premia non solo i vincitori ma anche gli organizzatori di questo concorso, tra i più longevi d’Italia. Il premio è promosso dal club culturale ’Giovello’ Mario Cagetti con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia, del Comune, con il contributo di Confimpresa Massa Carrara. Poesie di elevato spessore, sia in lingua che in dialetto, hanno caratterizzato questa edizione e la giuria, presieduta da Angela Maria Fruzzetti e composta da Giuliano Lazzarotti, Egizia Malatesta, Franco Tortorella, Franco Pedrinzani e Stefania Ratti, oltre a Giovanna Lorieri, presidente del premio, ha avuto l’arduo compito di stilare una classifica di merito tra i numerosissimi partecipanti giunti da diverse località italiane. Ricco il montepremi in denaro con trofei che caratterizzano questa 40ª edizione, dedicata al patron Gian Lorieri, che 40 anni fa inaugurò la prima edizione di questo premio da lui ideato e voluto per omaggiare le colline del Candia.

Oggi al ristorante ’Il Gioiello’ saranno accolti, in un clima festoso, i ’cantori’ del Candia, molti dei quali partecipano al convivio che anticipa la cerimonia, che ha inizio alle 15,30. Artefice del successo del premio, è sicuramente Giovanna Lorieri, la quale ha ereditato dal padre, Giovanni, l’energia e la vitalità necessarie per portare avanti questo concorso.

Vediamo i vincitori di questa edizione: nella sezione A ’Tema libero’ il primo premio va a Davide Rocco Colacrai; seconda classificata Tiziana Monari; terza Rita Muscardin. Premio Speciale giuria a Marcello Tagliente. Premio speciale critica a Giulio Redaelli; Premio speciale di merito a Luciano Manfredi; Monica Gulminelli; Anna Maria Carmassi; Umberto Tommasiello. Premio speciale Sponsor: Alberto Carpina; Maria Antonietta Di Maria; Caterina Bertocchi; Myriam Chiappini; Ubaldo Spiga; Alessandro Corsi; Patrizia Esposito; Antonio Fazzolari. Segnalazione di merito per Giorgio Centurioni; Nazzareno Bartolozzi; Vito Bonanno; Maria Renata Paolinelli; Ida Cecchi; Anna Maria Mustardino; Devid Bracaloni; Fabio Lagomarsini; Loredana Andreani; Pietro Bugli; Fiorenza Perotto; Maria Colombini; Sara Rodolao; Valter Simonini; Maurizio Bacconi; Angela Catolfi; Elisabetta Carpina; Ernesto De Feo e Nello Bolognini.

Nella tradizionale sezione B, ’Uva e vino’ (lingua e dialetto), vince Anna Ramagini; secondo classificato Daniele Cristiano; terza Maria Francesca Giovelli. Premio speciale giuria a Piergiorgio Bigini; premio speciale critica a Tonina Tessa. Segnalazione di merito per Oriano Pellegrini, Gaia Preghiera, Carlo Giusti, Antonio Damiano, Stefano Baldinu, Francesco Cardella Santi e Maria Alieta Franca Serponi.