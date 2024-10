Premio Fantastichandicap. Premiato il ’Buonarroti’

Grande partecipazione per la premiazione di ‘Fantastichandicap’, il concorso letterario nazionale del Centro di documentazione handicap di Carrara che si è svolto sabato pomeriggio all’Autorità di sistema portuale. A presenziare la ventiduesima edizione del premio c’era la vice sindaca Roberta Crudeli. I racconti quest’anno incentrati sul tema ‘Racconti sulla disabilità, diversità e svantaggio sociale’, sono stati invece letti dall’attore Matteo Procuranti. I racconti sono stati valutati, tra oltre cento concorrenti da tutta Italia, da una giuria di esperti presieduta dal neuropsichiatra infantile e scrittore Giorgio Pini e composta da Francesco Bajni (libraio), Roberta Crudeli (vicesindaca e assessore alla Disabilità), Gea Dazzi (assessore alla Cultura), Davide Lambruschi (insegnante), Elisa Migliorini (responsabile ufficio Studi e Programmazione Uspms), e dalle ragazze e ragazzi della terza E scienze umane del ‘Montessori-Repetti’ coordinati dalle insegnanti Daniela Venturini e Graziana Arcolini.

I vincitori di questa edizione di ‘Fantastichandicap’ sono Davide Bacchilega da Ravenna con ‘Vittoria Verticale’ per la sezione adulti. Selin Cinelli di Bagni di Lucca con ‘La scuola delle stelle’ nella sezione ragazzi. La classe quarta G del liceo artistico statale di Napoli con il ‘Cavierdage dell’inclusione’ nella sezione scuole. Per la sezione adulti oltre a Davide Bacchilega a cui andranno un premio di 500 euro e una targa, si è classificato al secondo posto Francesco Lo Iacono di Ancona (300 euro e una targa) con ‘Darò voce ai tuoi pensieri’, terzo premio a Fedora Ramondino di Milano (200 euro e targa) con ‘Per sempre fuori’. Segnalati con pergamena: ‘Al caffè della lentezza’ di Marco DardanellI, ‘Bambi’ di Maria Adelaide Rubini ‘Con gli occhi di Teo’ di Diletta Lombardo ‘Correre per due’ di Fabio Alessandro Armeli. E ancora: ‘Il mio tempo liberato’ di Francesca Bonanomi, ‘La valigia del re in esilio’ di Sabrina Bonato, ‘Sfumatura essenziale’ di Paolo Grilli, ‘Una, nessuna e cento vite’ di Enzo Valiante. Per la sezione giovani primo posto per ‘La scuola delle stelle’ di Selin Cinelli di Bagni di Lucca (150 euro e una targa), secondo ‘Noi e Valerio’ di Leonie Gulia Bernieri di Carrara (targa), terzo classificato ‘Vita e Morte’ di Chiara Romani di Grottammare (targa).

Nella sezione scuole al primo posto classificato ‘Il cavierdage dell’inclusione’ della quarta G del liceo artistico statale di Napoli (100 euro in buoni scuola e una targa), secondo classificato ‘Vita in carrozzina’, prima C scuola secondaria di primo grado ‘Buonarroti’ di Marina di Carrara (targa), terzo classificato ‘Diversità, disabilità, inclusione’ terzo il liceo scientifico quadriennale di Lucca.