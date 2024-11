Premiato il Bar Delizie di Alessia . Tra i top per il ’Gambero Rosso’

Anche quest’anno il bar Delizie di Alessia di Alessia Rossi in via Nazario Sauro ha ricevuto due tazzine e due chicchi di caffè dalla rivista del ‘Gambero Rosso’ dei bar d’Italia. È il terzo anno consecutivo che il bar pasticceria riceve questo riconoscimento. Secondo la prestigiosa rivista "la pasticceria è il punto di forza di questo locale accogliente e ben tenuto, dotato di un grazioso dehors sul retro e si spazi interni con pareti in pietra a vista". "Non passa inosservato il banco, con il suo invitante assortimento di biscotteria – prosegue la recensione –, dolci e lievitati per la colazione. Al mattino si sceglie tra croissant, anche cubici, bomboloni, cornetti e brioche in farciture stagionali, tra cui danesi, treccine con crema e frutta fresca e nodi con crema e amarene (molto buoni. Il cappuccino è ottimo, bilanciato e cremoso, di pari livello il caffè, e non mancano tè, cioccolate e bevande varie. Ampia e valida l’offerta di tramezzini e croissant, sfoglie e focacce (pure con impasto al carbone vegetale o ai cereali), per un pranzo veloce o per accompagnare curati drink all’aperitivo". Intanto la titolare punta a raddoppiare il locale. Attualmente sono in corso i lavori per aprire una nuova linea dedicata ai vini, con un’enoteca molto selezionata con annesso bistrot.

Alessandra Poggi