Precipita dalla scala. Soccorso in elicottero

E’ volato giù da un’altezza di tre metri. Stava tagliando dei cespugli prima dell’ora di pranzo, quando il giardiniere di villa Malaspina a Caniparola di Fosdinovo, un uomo di circa una cinquantina di anni, è precipitato dalla scala sulla quale era salito per raggiungere le frasche più alte della pianta di cui si stava prendendo cura. Forsee ha perso l’equilibrio, forse un malore: la causa dell’infortunio resta da accertare. Immediata la chiamata al 118 da parte dei proprietari della villa che è partita alle 12.25. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso è intervenuta la polizia per i necessari accertamenti. ne . L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Pisa per le lesioni riportate e, soprattutto per il tipo di incidente.

Secondo quanto appreso, il lavoratore dopo la caduta non avrebbe perso la mobilità degli arti e sarebbe rimasto sempre cosciente nonostante il violento impatto con il suolo dopo il volo di circa tre metri. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni dopo gli accertamenti eseguiti all’ospedale di Pisa.

Villa Malaspina di Caniparola è ubicata ai piedi delle colline del Comune di Fosdinovo. Si sviluppa su tre piani. Presenta un basamento con un motivo a scarpa, simile a una fortificazione. Originariamente la facciata principale controllava il ponte sul torrente Isolone. È circondata da un esteso parco e da un signorile giardino all’italiana dove per l’appunto sarebbe avvenuta la caduta del giardiniere. Attualmente è la residenza privata della famiglia Zuccarino di Carrara che ha allertato immediatamente i soccorsi.

I.V.