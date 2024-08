Pranzo in cava per vip . Lusso, gourmet ed eleganza per un gruppo di danesi

Le cave sempre più richieste da vip, case di moda e importanti imprenditori. Quattro pranzi in cava per una comitiva di imprenditori danesi, che hanno mangiato in mezzo al marmo godendo di un panorama mozzafiato nellle bianche bancate. Ad organizzare quella che gli ospiti hanno definito come "un’esperienza inaspettata e meravigliosa" è stato Gabriele Giuntoni delle ‘Cave di Marmo Tours’, azienda specializzata nelle visite guidate e nell’organizzazione di eventi al monte. Per l’occasione è stata allestita una sala di ristorante sotto una tensostruttura con l’apparecchiatura elegante delle grandi occasioni.

Gli imprenditori erano ospiti di una ditta danese che si occupa di pianificazione finanziaria per clienti con pacchetti da almeno mezzo milione di euro, che ha deciso di regalare a tutti loro un soggiorno in Toscana. Gli imprenditori hanno alloggiata nella lussuosa villa Pacini tra le verdi colline che sovrastano Lucca. Dopo la visita a Firenze è stata la volta delle cave di marmo di Carrara con un sontuoso pranzo tipico preparato da alcuni ristoranti carraresi, accompagnato da vini locali e acqua Fonteviva. A fare da location del ristorante in mezzo alle Apuane un piazzale di cava interdetto all’escavazione, ma adiacente a cave attive che ha donato una visione della lavorazione al monte. Lo zona prima dell’arrivo degli ospiti come spiega Giuntoni "era stata messa in sicurezza con cavi d’acciaio e reti antisfondamento. Gli ospiti hanno apprezzato molto questa esperienza che hanno definito inaspettata e per loro meravigliosa, visto che abitano in un paese dove le montagne scarseggiano".

"Gli organizzatori ci tenevano che tutto fosse perfetto - prosegue Giuntoni -, e così è stato. L’evento è stato organizzato in maniera professionale e proprio come volevano i clienti, sono rimasti tutti soddisfatti e gli ospiti hanno potuto godere durante il pranzo della vista mozzafiato mare e delle cave. Fare le cose con professionalità significa non mettere in difficoltà i concessionari - conclude -. Le cave possono essere sfruttate consapevolmente per dare ulteriore visibilità e lustro al nostro territorio anche dal punto di vista turistico e dell’accoglienza visto che offrono paesaggi unici al mondo e apprezzati da chiunque venga da alte pari del mondo".