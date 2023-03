Pranzi e prodotti bio, le mense costano meno

Sconti sui pasti delle mense scolastiche da aprile a giugno. Una riduzione di 2,60 a pasto riservata alle famiglie degli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado del territorio. Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Carrara, che con la delibera numero 76 dello scorso 14 marzo ha destinato le risorse assegnate dal governo per le mense scolastiche Bio, che a Carrara offrono tutte un menu interamente biologico. Si tratta dei contributi che il ministero Politiche agricole, alimentari e forestali, attraverso la Regione Toscana, riserva alle mense scolastiche garantite Bio al 100%. Lo sconto verrà applicato d’ufficio e le famiglie non dovranno presentare nessuna richiesta. Lo sconto verrà applicato in automatico dal personale del settore servizi educativi e scolastici del Comune per i mesi di aprile, maggio e giugno, mentre non cambia la modalità di pagamento della mensa con i bollettini pagopa e sul portale dei genitori Simeal.