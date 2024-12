Posto per istruttore contabile. Via al bando del Comune

Il Comune di Pietrasanta ha indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 lavoratore da inquadrare nell’area degli istruttori, con profilo di istruttore amministrativo-contabile. Per partecipare, oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, è necessario il possesso del diploma di scuola superiore. Il concorso prevede il superamento di una prova scritta e una orale.

Nel caso in cui pervenisse un numero elevate di domande, l’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di effettuare una preselezione, che consisterà in un test a risposta multipla sulle materie d’esame o cultura generale. Le domande devono essere presentate entro il 30 dicembre soltanto tramite il portale delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, InPA, dove è possibile prendere anche visione del testo integrale del bando così come sul sito del Comune di Pietrasanta.