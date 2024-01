Posti all’azienda sanitaria per le categorie protette

L’Azienda socio-sanitaria ligure 3 di Genova ha bandito un concorso per dodici coadiutori amministrativi, riservato alle categorie protette. Sono previste assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato e orario pieno. Inoltre bisogna possedere il diploma di scuola media, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione. Possibile un eventuale percorso di preselezione nel caso di un elevato numero di domande. Due prove d’esame, una prova pratica (esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta) e una prova orale, che consisterà in un colloquio individuale sulle materie inerenti il profilo a concorso. Domande entro il 22 gennaio tramite raccomandata all’indirizzo Asl 3 – Struttura Complessa Affari Generali/Ufficio Protocollo, Via A. Bertani n. 4 – 16125, Genova o tramite Pec.