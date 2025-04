Post Colonia, oggi e domani il gran finale

Weekend ricco di eventi al festival ’Post-Colonia’ all’ex Torre Fiat. Stamani alle 9.30 workshop a cura del collettivo di architette Gams, il laboratorio creativo MappiAMO alle Colonie. Sulla spiaggia alle 11 avrà luogo ’Gianni Pettena: Architettura + Natura’, conversazione con l’anarchitetto Gianni Pettena, uno dei principali esponenti dell’architettura radicale italiana. Lo scrittore e narratore Ivan Carozzi alle 13 alla base della Torre presenterà l’audio documentario in due puntate ’La torre e il borgo fantasma’, realizzato per il Festival in collaborazione con Tre soldi, Radio3. Il simposio “Tra mare e monti: storie di estrattivismi ed ecologie politiche del presente”, ore 15 alla rotonda ali, mira a diffondere la conoscenza sui problemi dello sfruttamento estrattivo di risorse naturali e umane. Alle 18, base Torre, la performance sonora e collaborativa The Looper dell’artista visivo Aldo Giannotti, insieme a Paolo Monti e Karin Pauer. La serata si chiuderà con la cena sociale in Torre, a seguire, musica con party & dj set con Nasa Youssef (NA YOU) DJ. Domani ultimo giorno per il Festival che aprirà gli appuntamenti alle 10 con “Andare per Colonie estive”, una passeggiata lungo il tratto costiero di Marina di Massa guidata dallo scrittore e storico Stefano Pivato. Seguirà un pranzo informale, una focacciata sulla spiaggia. Céline Condorelli con Paolo Caffoni e Cally Spooner porteranno il loro contributo nel simposio “Dopolavoro: lavoro! Il tempo liberato nelle esperienze artistiche contemporanee”, alle 15 alla rotonda ali. Gran finale in musica per Post-Colonia con ’Un’estate al mare’, sessione di ascolto guidato a cura di Giulia Cavaliere, giornalista, critica musicale, selezionatrice di suoni, dalle 18, al Bar Bracchino Rosso.