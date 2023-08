Porte aperte a Palazzo Ducale Definite regole e capienze per i saloni della Provincia

Mostre, convegni, eventi e assemblee, per l’arte, la cultura ma anche la politica: la Provincia di Massa Carrara mette a disposizione della città le sale e gli spazi di sua proprietà. E definisce in modo chiaro regole, e soprattutto ‘capienze’, all’interno della sede di Palazzo Ducale con le sale al piano nobile che comunque potranno contenere un pubblico ristretto fra normative antincendio e capacità di tolleranza dei pesi da parte di un immobile storico. Mentre per il Centro Congressi si attende ancora un via libera definitivo alla piena capienza da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per cui si resta con 100 persone al massimo invece delle oltre 250 che sarebbero disponibili, il nuovo regolamento approvato dalla Provincia mette in fila le possibilità di Palazzo Ducale, definendo anche a quale tipo di iniziativa può essere destinato ciascuno spazio. Con un limite massimo per l’intero Palazzo Ducale fissato a 100 persone.

Il loggiato superiore può ospitare fino a 30 persone per rinfreschi e ricevimenti, oltre a esposizioni di piccole dimensioni su pannelli o appoggi mobili. Il loggiato inferiore, con il cortile, fino a 100 persone mentre se si vuole solo utilizzare l’androne dove si trova il Grottesco allora la capienza è ridotta a 15, per concerti, eventi, convegni, rinfreschi, ricevimenti ma anche piccole esposizioni. C’è poi la Sala della Resistenza, quella che ospita il consiglio provinciale e le assemblee istituzionali: uno spazio più ‘formale’ destinato appunto a convegni e riunioni con un pubblico di 100 persone al massimo. E la piccola sala retroconsiliare può arrivare fino a 15 persone, sempre per piccole riunioni o assemblee.

Le due stanze più pregiate sono al piano nobile: Salone degli Svizzeri fino a 40 persone, Sala degli Specchi, fino a 30 ospiti in totale. La prima è destinata solo a mostre ed eventi, la seconda può accogliere anche cerimonie. Per la prima volta dal restauro e recupero con i fondi di Gritaccess, compare anche il giardino interno di Palazzo Ducale, accessibile tramite una scalinata che si apre lato mare: un piccolo angolo di verde in grado di ospitare fino a 30 persone per concerti, eventi, convegni, rinfreschi e ricevimenti ma anche piccole esposizioni. In caso di contemporaneità di eventi a Palazzo Ducale l’affollamento complessivo delle sale e degli spazi aperti non deve superare le 100 persone mentre per iniziative fino a 150 persone allora servirà un’apposita autorizzazione da parte degli uffici.

possono essere concessi durante i giorni feriali e per i periodi di apertura degli uffici (dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.30, il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30). In caso di richieste oltre tali orari o per le in giornate festive, la Provincia si riserva di valutare caso per caso il rilascio della concessione. In caso di utilizzo nei giorni festivi e dopo le ore 20 dei giorni feriali, è prevista la maggiorazione del canone stabilito. Le tariffe sono 100 euro per la Sala della Resistenza, 140 euro per Salone degli Svizzeri, 70 per il Salone degli Specchi, 50 euro per il loggiato superiore e per il Grottesco, 70 per il Cortile interno.

FraSco