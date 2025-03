Pontremoli celebra la Resistenza con Giorgio van Straten e il libro su Nada Parri

Quello di Pontremoli è stato l’ultimo territorio dell’Italia centrale a essere liberato dall’occupazione nazifascista, il 27 aprile 1945. In vista dell’80° anniversario della Liberazione, arriva in città un ospite d’eccezione per raccontare una storia vera e straordinaria, di ideali e d’amore, impegno e passione. Sabato alle 16 nelle Stanze del Teatro della Rosa lo scrittore, saggista e docente Giorgio van Straten (nella foto) – attualmente presidente della Fondazione Alinari – presenterà il suo ultimo libro, appena uscito: “La Ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri“ (Laterza, 2025). L’iniziativa è dell’Istituto Storico della Resistenza Apuana con la sezione Anpi di Pontremoli e il patrocinio del Comune. Una delle primissime presentazioni questa di Pontremoli: perché questo angolo di toscana è centrale nella storia di Nada Parri, nata a Empoli, ma partigiana combattente nell’Appennino Pontremolese e Parmense, prima nella ’Beretta’ di Giuseppe Molinari e Mino Tassi, poi nella 135.ma brigata Garibaldi di Parma. Qui, a Pontremoli, ha vissuto durante i mesi della Resistenza e qui è tornata, ospite dei contadini che lavoravano il podere di Ca’ di Venti, anche dopo la fine del conflitto.

La sua storia e anche la storia di un militare tedesco, Hermann, che subisce l’oppressione della divisa nazista e che decide di disertare, diventando lui stesso partigiano al fianco di Nada, in una storia collettiva che diventa la ’loro’ storia, piena di ideali e d’amore. Una vita lunga, difficile e piena di impegno e di coraggio quella di Nada Parri, che nel 1975 è stata la prima sindaca donna di Cerreto Guidi. Alla presentazione di sabato a Pontremoli, oltre all’autore, interverranno Simone Neri Serneri (Università di Firenze) e Paolo Bissoli (presidente Isra).