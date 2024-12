Pontremolese Tre punti per gli allievi regionali. Sconfitta senza appello per la Folgor Marlia

Folgor Marlia

1

Pontremolese

2

FOLGOR MARLIA: Mariotti, Maraschi, Fiori, Onorato, Carmignani, Marsigli, Quinci, Hoxha, Paoletti, Meloncelli, Davini. All.: Russo.

PONTREMOLESE: Bardi, Palladini, Rosa, Carnesecca, Salim (Carnovale), Matellini, Ferri, Filippi (Pagani), Es Sabri (Zakaria), Netipanyj (Manati), Quechtati. All.: Chelotti.

Arbitro: Pingi di Pisa.

Marcatori: 24’ pt. Quechtati, 13’ st. Palladini, 41’ st. Day.

Note: espulso Manati.

LUCCA – Con l’ottima vittoria in casa della Folgor Marlia, gli allievi regionali della Pontremolese conquistano tre punti importanti che consentono alla squadra di Giorgio Chelotti di ritornare in area play off collocandosi al quarto posto della graduatoria a due punti dagli squadroni San Marco Avenza e Porcari a quota 24. Una sconfitta senza appello per i lucchesi che hanno segnato il gol-bandiera nel primo minuto di recupero nel secondo tempo con Day, con gli azzurrini in inferiorità numerica per l’espulsione di Manati entrato in campo nella ripresa. Al ventiquattresimo Es Sabri con freddezza sblocca il risultato. Il raddoppio al tredicesimo dalla ripresa sugli sviluppi di un calcio di punizione Palladini spiazza il portiere di casa.