Pontremolese Festa con i vip per i 60 anni

Tanto grandi, tanto legati alle proprie origini da celebrare 60 anni di storia, quanto giovani da volersi rinnovare queste le parole chiave che hanno abbellito la festa per il 60° anniversario della Polisportiva Pontremolese. "Da 60 anni – ha detto il presidente Pietro Ferdani alla presenza del presidente federale Stefano Mei e del campione europeo Indoor 2023 sui 60 metri a Istanbul Samuele Ceccarelli– tutti noi siamo impegnati a diffondere la cultura e la pratica sportiva per i tanti giovani. La nostra intenzione è quella di diventare realtà di riferimento ben al di fuori del quartiere in cui siamo nati, senza per questo dimenticarci dei nostri valori fondanti: lo sport e l’educazione, due sfere strettamente connesse. A 60 anni non ci sentiamo vecchi, ma proiettati nel futuro".

Momenti speciali, vecchi amici che hanno potuto riabbracciarsi e condividere la gioia dei sessant’anni di vita, mentre i ragazzi più giovani si sono emozionati nel vedere le vecchie glorie, foto di nonni, genitori e amici. Un meraviglioso evento a tratti emozionante, amici, quelli della ‘vecchia guardia’, occasione per riabbracciare cari compagni di percorso. Una cerimonia-meraviglia, grazie alla perfetta macchina organizzativa messa in moto da Pietro Ferdani coadiuvato dal duo Luca Sarti-Giovanni Longinotti e sostenuta da tutto il gruppo dirigente. A rendere ancor più piacevole e divertente la giornata di fronte al pubblico delle grandi occasioni e degli oltre 200 atleti che hanno colorato di gialloblù il parquet del "PalaBorzacca" ci ha pensato Luca Veroni, con la travolgente simpatia dei suoi monologhi, toccando i temi dei giovani, della scuola e della formazione. Testimonianze, aneddoti quelli raccontati dalle travi portanti Pierpaolo Lello, Armando Lanzarotti, Roberto Bucchioni ma anche momenti emozionanti nel ricordare coloro che hanno gettato le basi per la costruzione di questa straordinaria realtà, che oggi registra numeri e risultati davvero impressionanti.

La pagina d’apertura è andata a Marcello Borzacca, al quale è stato intitolato il palazzetto dello sport, poi quella dedicata a Errico Tassi ’primo presidente della società’, a sua volta genitore di un fulcro della Pontremoli sportiva come Piergiacomo, per tutti ’Cio’, di Proffe Angelo Angella ideatore del progetto basket e all’anima del sottocanestro odierno professor Silvano Marcucci sessant’anni di vissuta passione gialloblù. Passato e presente che si rincorrono legati da una indissolubile passione sportiva, nomi e cognomi che portano avanti un progetto iniziato tanti anni fa nella città di Pontremoli, esportato in realtà diverse al di fuori delle terre Lunigianesi, Marco Borzacca vicepresidente del Moba Basket Modena e Luca Marcucci ’diesse’ della Fulgor Fidenza Basket in uno scambio di maglie, gagliardetti e assieme a Pietro Ferdani hanno gettato le basi di un gemellaggio che non porta dentro solo valori sportivi.

Appena Luca Veroni ha annunciato il nome dell’ospite speciale Samuele Ceccarelli, campione europeo indoor sui 60 metri, un boato fragoroso ha invaso il palazzetto. Luca Veroni ha poi dato la voce, per i saluti ed i ringraziamenti, a tutti gli ospiti che si sono succeduti: il vicesindaco Clara Cavellini, l’assessore Manuel Buttini, Parodi (ex atleta della Polisportiva) in rappresentanza del Comune di Pontremoli con i saluti del sindaco Jacopo Ferri, impegnato al mattino ma intervenuto al termine della cerimonia per il pranzo sociale, la sindaco di Filattiera Annalisa Folloni e l’assessore allo sport Angella, la comandante dei carabinieri di Pontremoli Gabriella Illuzzi. Antonella Bonvicini presidente dell’associazione ’Cio nel cuore’, Chiara Ferdani, campionessa italiana dei 1500 metri, il delegato provinciale Fidal Ernesto Lunardini, il presidente provinciale Csi Diego Vitale, il rappresentante dell’Anmes Marco Lavaggi, il vicepresidente Fip Liguria Alberto Bodini, il dirigente Miur Vincenzo Genovese, Panathlon Rapallo ’Lindo’ Molinari, Pietro Mascagna Veterani dello Sport di Pontremoli, Armando Mastroviti Fratres di Pontremoli, Paolo Angella della Misericordia Pontremoli, Antonio Beschizza Goodbike, Massimo ’Blisset’ Lecchini Pontremoli Fc e Paolo Bertoldi della GiocAtletica Filattiera.

Ebal.