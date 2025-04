Ponte tra Toscana e Lazio. Il ’Fiorillo’ nel mare di Gaeta

Un ponte tra Toscana e Lazio: gli studenti del Fiorillo di Massa Carrara alla scoperta del mare a Gaeta. Un’esperienza formativa indimenticabile ha recentemente visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Tecnico Fiorillo di Massa Carrara, che hanno intrapreso un Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) all’insegna dell’orientamento e dello sviluppo di competenze trasversali con l’Academy.

La loro visita, focalizzata sul settore marittimo, ha permesso loro di conoscere i percorsi formativi dell’istituto e di partecipare alla Festa del mare della Capitaneria di Porto di Gaeta il 14 aprile, un evento che non è stato solo una celebrazione della cultura marinara, ma anche un’importante occasione per comprendere il ruolo fondamentale che la Guardia Costiera svolge quotidianamente a tutela della sicurezza in mare, della salvaguardia della vita umana e della protezione dell’ambiente marino.

Gli studenti, infatti, hanno avuto l’opportunità di assistere a dimostrazioni pratiche di salvataggio, visitare le imbarcazioni della Capitaneria e interagire con il personale, scoprendo le diverse attività svolte, dalla ricerca e soccorso alla polizia marittima, dalla tutela delle risorse ittiche alla sicurezza della navigazione.

La partecipazione alla Festa del Mare ha rappresentato un’esperienza coinvolgente ed educativa che ha permesso ai ragazzi di comprendere da vicino l’importanza del lavoro svolto dalla Guardia Costiera per la comunità. Aderendo al progetto Pcto "Traccia la tua Rotta", gli studenti del Fiorillo hanno potuto avere un contatto diretto con le dinamiche di un settore cruciale per l’economia italiana come quello marittimo, focalizzandosi sulle opportunità dei settori Yachting e Shipping, incontrare docenti e allievi, conoscere da vicino l’offerta formativa d’eccellenza del nostro istituto e partecipare ad una lezione sullo sviluppo di soft skills correlate al Teamwork e alla Leadership.

Questo ponte ideale tra la Toscana e il Lazio ha rappresentato un’importante occasione di collegamento tra realtà formative che hanno a cuore la crescita personale e professionale delle nuove generazioni. I docenti interessati a ricevere informazioni su "Traccia la tua rotta", il Pcto dell’Academy, possono contattare l’area orientamento inviando un’ email a [email protected]

A. M. Fru.