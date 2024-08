Ponte di Sant’Andrea, ci siamo. Apertura la prossima settimana: "Al lavoro per eliminare i disagi"

La prossima settimana si apre. Lavori in corso, a Montedivalli di Podenzana, al ponte sul canale Sant’Andrea. Ponte chiuso lo scorso 9 luglio, non a causa di un crollo, ma per danni a una ‘spallina’ sottostante. In questi giorni gli operai sono alla prese con l’asfaltatura e la riapertura al traffico è prevista per la prossima settimana.

Così assicura il sindaco Riccardo Varese, che anche ieri mattina era sul posto a controllare i lavori. "La provincia mi ha garantito la riapertura entro Ferragosto - spiega - magari con un limite di peso o con senso unico alternato, ma l’importante è riaprire. La chiusura del ponte infatti arreca disagi ai miei concittadini, costretti, come me, a un percorso alternativo su una strada più piccola. Cercheremo di fare il possibile per aprire presto, se i lavori sono finiti, non voglio che la burocrazia arrechi ulteriori disagi ai residenti. Non si tratta di un ponte crollato, ma di danni più leggeri. Ieri mattina sopra il ponte c’erano due camion di cantiere, pieni di ferro, pesanti, il ponte è solido e pronto per la riapertura".

Intanto proseguono i lavori di rafforzamento della volta sottostante al ponte, con ritmi di lavoro veloci. Montedivalli ha rappresentato per secoli il cuore della Lunigiana storica. Era un nodo di congiunzione delle due principali strade di collegamento tra la Val di Vara e la Val di Magra. I lavori al ponte, in particolare, sono portati avanti dalla provincia, ma anche l’amministrazione ha investito sul territorio con risorse proprie. Quel tratto di strada è stato colpito negli ultimi anni da due chiusure, risolte con interventi di somma urgenza, per un investimento complessivo di 1.870.000 euro. Due gli interventi conclusi: il consolidamento del versante a valle della Pieve di Sant’Andrea e la messa in sicurezza del bivio di accesso a Montedivalli, per 500.000 euro a opera del Comune di Podenzana.

E ancora consolidamento in somma urgenza del versante in località Boschetto a opera della Provincia per 160.000 euro. Finiti da tempo anche i lavori al bivio di Sant’Andrea. Erano importanti lavori di consolidamento del versante a monte della strada provinciale 13 e a valle della Pieve di Sant’Andrea, che hanno consentito di mettere in sicurezza il transito sulla strada provinciale, l’accesso a Montedivalli e alla storica pieve. Quell’incrocio è sempre stato pericoloso perché mancava quasi del tutto la visuale, nel corso di vent’anni ci sono stati diversi incidenti, quattro mortali. Ne guadagnerà anche la storica Pieve di Sant’Andrea, un vero gioiello, una delle più antiche pieve romaniche presenti sul nostro territorio.

Monica Leoncini