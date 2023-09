Pomodori “fai da te” a Fivizzano: caccia ai semi su un muro lungo la strada

La forza della natura è capace di stupire sempre. E non può che stupire una pianta di pomodori che a Fivizzano è riuscita non solo a crescere a bordo strada ma anche a fare frutti. Un caso singolare segnalato dal nostro lettore Giorgio Arcobelli di Fivizzano. La pianta di pomodoro, a quanto pare della varietà tondo liscio, è nata spontaneamente a bordo strada e si è arrampicata su un muro di contenimento fatto di pietre. Non ha avuto bisogno di irrigazione né di trattamenti antiparassitari: ha continuato a prosperare senza alcuna cura ed ha portato i suoi frutti a maturazione. La pianta si trova in località ‘La Vigna’ e dimostra la grande forza della natura – afferma Arcobelli –. Ora tutti gli abitanti della zona si sono messi in lista d’attesa per averne una piccola parte di seme di questa varietà così preziosa e resistente, assolutamente da salvaguardare. Tutti vogliono metterla a dimora il prossimo anno".

Roberto Oligeri