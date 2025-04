Poesia Dialetto in vetrina con il Premio Aronte

E’ stata una cerimonia davvero bella e intensa, ricca di emozioni e molto partecipata, quella che è andata in scena nei giorni scorsi per celebrare degnamente la 19esima edizione del concorso letterario e poetico “Aronte“, organizzato dall’Associazione per i diritti degli anziani – Ada – di Carrara e Fosdinovo, che è guidata dalla presidente Laura Menconi. Si tratta infatti del premio di poesia dialettale più antico di Carrara, una vera e propria istituzione cittadina. L’iniziativa si è svolta sabato scorso nella sede dell’associazione ARCF a Carrara e Menconi coglie l’occasione per ringraziare l’associazione e la sua presidente, Franca Galleni, per l’ospitalità.

"Abbiamo scelto proprio questo luogo perché si tratta della patria del poeta Mauro Gregori, segretario dell’ARCF e tra i più attivi poeti del nostro premio – sottolinea appunto la presidente dell’Ada, Laura Menconi – Ringrazio la giuria nella figura del suo presidente, il professor Riccardo Forfori e i componenti della giuria stessa ovvero il professor Antonio Crudeli, il professor Gualtiero Magnani e Monica Bergamini. Hanno partecipato a questa edizione anche tantissimi bambini delle scuole primarie: in particolare, ad essere premiate sono state la terza A Gentili di Fossola e la quarta B della scuola Marconi. Si ringraziano inoltre le maestre e le famiglie. È stata una giornata davvero molto partecipata e aspetto tutti per la prossima edizione".

Ai bambini che hanno preso parte all’iniziativa – oltre a un attestato di merito e a utile materiale scolastico – è stato anche donato un quadretto fiabesco, firmato dall’autore Roberto Unetti. Grande commozione in sala quando poi è stata ricordata la figura di Enzo Marco, celebrata con un quadro.

Ecco dunque tutti i nomi dei vincitori dei premi del concorso letterario e poetico Aronte. Nella categoria dei poeti in erba, scuole superiori: Roberta Alesci con la poesia “La voce della musica“. Attestati di merito: Asia Trombella. I primi tre classificati nella categoria poesia in dialetto: Giorgio Valdettari, Tonina Tessa e Giovanna Capovani.

Nella categoria della poesia in italiano il podio è guidato da Stefano Perssini, poi Giovanni Leorin e Maria Grazia Forli. Di seguito, ecco a chi sono stati assegnati gli attestati di merito per le poesie dialettali. Si tratta di: Franco Menconi, Maria Antonietta Bonaldi, Giovanna Capovani e Ugo Ganapini.

Per quanto riguarda infine gli attestati di merito relativamente alla categoria delle poesie in italiano, i riconoscimenti sono stati consegnati a: Marina Buffa, Pietro Marchini, Maria Antonietta Bonaldi, Giovanna Capovani, Francesca Costa, Benedetta Cardone.