Podenzana in aiuto delle famiglie fragili

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Podenzana il bando per l’assegnazione del contributo a integrazione del canone di locazione per le famiglie con disagio economico. "In assenza di risorse governative, come amministrazione comunale abbiamo scelto comunque di garantire il sostegno alle famiglie – dice il sindaco Marco Pinelli –, destinando al sociale una parte delle risorse rese disponibili, per quest’anno, da una operazione di rinegoziazione dei mutui". Sono 10.600 mila euro le risorse destinate a questa misura con l’ultima variazione di bilancio. "In questo momento di forte e persistente inflazione e di mancato rinnovo del contributo a sostegno degli affitti da parte degli enti sovraordinati, abbiamo deciso di fare questo sforzo per aiutare comunque le fasce più deboli e in difficoltà". Domande da presentare entro il 20 dicembre all’Ufficio Protocollo (dal lunedì al sabato ore 9-12), per raccomandata AR, o via PEC a [email protected] Info: 0187.410024.