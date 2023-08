"Playa de Fuego” a Massa: i centauri portano aiuti all’Afaph

Motori & beneficienza: un binomio che da lustro al nostro comprensorio. Centauri sfilano e raccolgono fondi per l’Odv Afaph. Sabato a Marina di Massa sono state molte le moto che hanno sfilato per la kermesse “Playa de Fuego”, una manifestazione motociclistica e non solo. Ideata dal gruppo Bandidos Massa Carrara, sostenuto dai Fratelli della famiglia Red&Gold, i motociclisti sono arrivati anche da altre città e regioni per far conoscere lo spirito di fratellanza del mondo bikers e le numerose iniziative che portano spesso a fare beneficenza come è stato per questa edizione. Già da quattro anni l’evento approda sul litorale apuano, ma per la prima volta abbraccia ufficialmente le associazioni benefiche. Questo ha portato a una notevole adesione da parte di amici, curiosi e anche turisti in visita a Marina di Massa.

Ma l’evento, non sarebbe stato possibile, senza l’ausilio del Bagno Alda Beach, di Giuseppe del Vecchio, fondatore e maestro di arti marziali della scuola Gladiatori del Ring, gli esercenti delle attività commerciali di Massa Carrara, i gruppi musicali Woda e Never too Late e infine l’Odv Afaph.

E proprio all’Afaph i Bandidos hanno consegnato un assegno, utile per la causa dell’associazione benefica, rappresentata dal presidente Daniele Carmassi , dalla responsabile Maria Carso e dall’atleta Cecilia Batignani testimonial ufficiale di Specials Olympics. Il denaro servirà per acquistare carrozzine job e materiale di accesso alla spiaggia per persone portatori di handicap. Lo scopo del gruppo Bndidos Massa Carrara è proprio sensibilizzare le persone alla beneficenza, magari vivendo una serata nel pieno rispetto del divertimento, dell’amicizia, e soprattutto della fratellanza, proprio come è avvenuto sabato.

Vittoria Bertelloni