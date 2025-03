Plastiche, monitoraggio su spiagge e fondali

Inizieranno mercoledì le azioni del progetto di monitoraggio sulle plastiche sulle spiagge e i fondali della costa apuana. Il progetto promosso da Centro Sub Alto Tirreno di Massa, Isde (Medici per l’ambiente) e Legambiente Circolo di Massa Montignoso, ha il sostegno del Comune di Massa, del DICeA (Dipartimento di ingegneria civile e ambientale) dell’Università di Firenze, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Provveditorato agli Studi di Massa Carrara con la scuola elementare parificata Le Grazie di Massa, Rotary Club Carrara e Massa. Si comincerà con la raccolta plastiche nella spiaggia di fronte a piazza Bad Kissingen a Marina di Massa e la raccolta dei campioni di acqua nel fondali. L’iniziativa, alla quale parteciperanno a questo primo evento gli alunni della scuola Le Grazie è aperta a tutti, cittadini, studenti, genitori, insegnanti e chi voglia collaborare al progetto: in questo periodo ci saranno circa 10 azioni di uscita sul territorio per monitorare, sul litorale, le plastiche presenti sulle spiagge apuane e il valore di quelle rilevati nei fondali. Sensibilizzare la città è tra gli obiettivi del progetto, così come importante sarà conoscere il grado di diffusione di queste inquinanti e promuovere azioni per la loro riduzione. Pertanto per mercoledì il ritrovo è alle 14 sulla spiaggia di fronte a piazza Bad Kissingen. Gli strumenti per la raccolta (pinze, guanti sacchi) sono messi a disposizione dall’organizzazione. Info: [email protected] Francesco 349 2587534, Alberto 338 4294495.