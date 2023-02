Pista ciclabile e due maxi rotonde Rivoluzione viabilità al Cinquale

di Alfredo Marchetti Passeggiare dalla spiaggia fino al Pasquilio. È questa l’ambiziosa idea che il Comune di Montignoso sta portando avanti da tempo e che sta realizzando, passo dopo passo, un piccolo mattone dietro quell’altro. Transitando a Cinquale, dietro al monumento dedicato alla Linea Gotica, si potranno già vedere i cantieri iniziati di quella che a tutti gli effetti aspira a essere un vero e proprio fiore all’occhiello per gli appassionati della bicicletta: la ’Ciclopedonale della Linea Gotica’. Per il momento l’amministrazione comunale sta realizzando una prima parte del progetto che punta a raggiungere le montagne, però questo è già un concreto inizio. Sul piatto 820mila euro. Sotto l’aspetto burocratico nei giorni scorsi sono stati affidati i servizi del collaudo statico del progetto all’ingegner Marino Pelusi di Ghezzano (Pisa) per il valore di quasi 3mila euro. I lavori riguardearnno due tappe marinelle: dall’incrocio tra viale IV Novembre e via Martiri della Libertà fino all’incrocio tra il ponte di via Gramsci e la famosa ’Passeggiata romantica’. Il secondo stralcio invece sarà dall’incrocio della stessa passeggiata con il ponte di via Gramsci e via Cateratte. Un percorso che punta alla valorizzazione delle sponde del fiume Versilia, che riguarderà la riqualificazione di parcheggi, mini...