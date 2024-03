Piombino, c’è la firma di Jindal. Il piano dell’acciaio può partire

PIOMBINO (Livorno)

Un passo fondamentale per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. Dopo la firma del gruppo Metinvest-Danieli arriva anche l’intesa con il gruppo Jsw Steel Italy. E’ stato siglato ieri, a Palazzo Piacentini, il protocollo d’Intesa tra ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regione Toscana, Comune di Piombino e Jsw Steel Italy Srl. Mentre Metinvest e Danieli realizzaranno una nuova acciaieria con due miliardi di investimento, Jsw riqualificherà le linee di produzione con un investimento iniziale di 143 milioni.

"Con il protocollo firmato oggi – spiega il ministro Adolfo Urso – poniamo le basi per il rilancio del polo siderurgico di Piombino restituendo centralità a un’area che, per la trasformazione dell’acciaio, da sempre è stata un punto di riferimento in Italia e in Europa. Questo MoU (memorandum of understanding) fa seguito all’analogo sottoscritto con Metinvest il 17 gennaio: sono certo che la coesistenza dei due investimenti porterà grandi vantaggi in termini produttivi e di capacità di offerta, ridando a Piombino la dignità di un grande polo siderurgico nel rispetto dei più elevati standard tecnologici e ambientali. In questo progetto di rilancio assume rilievo fondamentale il revamping del treno rotaie, per rilanciare la competitività del sito storicamente leader nel settore".

Il sindaco di Piombino Francesco Ferrari sottolinea che "questo documento, sommato a quello analogo sottoscritto con i nuovi investitori Metinvest e Danieli è la base da cui partiamo per far tornare Piombino al centro della siderurgia nazionale ma con impianti moderni e all’avanguardia in materia di tutela ambientale, lontani dalla città e senza conseguenze sulla diversificazione economica, sul turismo e sulla salute dei cittadini".

"Con questa intesa – commenta il presidente della Regione Eugenio Giani – il Gruppo Jsw fa un passo nella direzione giusta per assumere a breve degli impegni vincolanti, in modo complementare al nuovo progetto di Metinvest, chiedendo al contempo un sostegno nazionale per i propri investimenti secondo le norme e procedure previste. La Regione Toscana è pronta a fare la sua parte per la definizione dell’accordo di programma, dovendo necessariamente equilibrare investimenti, tutela occupazionale e ambientale, sviluppo infrastrutturale ed energetico. A mister Jindal chiediamo di garantire l’ammodernamento del treno rotaie come primo passo".

Infine Sajjan Jindal, presidente di Jsw Group: "L’industria siderurgica italiana sta attraversando una fase di trasformazione. Gli investimenti di Jsw Steel Italy per l’ammodernamento del sito siderurgico di Piombino ribadiscono il nostro impegno a collaborare con il governo italiano per la crescita e lo sviluppo economico della regione. L’investimento di 143 milioni di euro per l’ammodernamento del treno rotaie di Piombino lo renderà il più moderno, tecnologicamente avanzato e il migliore in Europa. Questo progetto salvaguarderà l’aspirazione allo sviluppo della città come polo siderurgico e incrementerà la produzione nazionale, con conseguente riduzione delle importazioni di prodotti siderurgici in Italia".

Maila Papi