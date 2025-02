Pini tagliati, Nicolai torna all’attacco: "L’operazione aveva tutti i permessi?"

"A fine settembre sei pini sani e vincolati paesaggisticamente sono stati abbattuti su viale Colombo". Inizia così l’intervento dell’ambientalista Florida Nicolai, che a distanza di mesi torna a chiedere il perché di quel taglio. "Le piante facevano parte di un gruppo di 97 pini sottoposti a una perizia agronomica commissionata dalla società waterfront Marina di Carrara. Il documento redatto dalla dottoressa Marina Gandolfo e consegnato l’11 maggio 2024, indicava solo cinque piante in classe D come critiche e da abbattere. Gli alberi rimossi, invece, erano in classe C e non presentavano particolari problemi di stabilità. Alcuni erano stati anche oggetto di interventi di ancoraggio per ridurre il rischio di caduta di rami. Nei mesi successivi all’abbattimento ho cercato informalmente spiegazioni sull’accaduto, contattando uffici e interlocutori competenti, ma senza ricevere risposte chiare e soddisfacenti. Di fronte alla mancanza di trasparenza, ho deciso di rendere pubblica la mia domanda di chiarimenti".

"Mi chiedo dunque se sia stato richiesto e ottenuto il nulla osta paesaggistico, considerando che l’area è soggetta a vincolo – prosegue la professoressa Nicolai –. Quali motivazioni hanno giustificato l’abbattimento di queste piante? Perché proprio quelle sei e in quel momento? Temo che questo sia solo l’inizio di un ulteriore abbattimento indiscriminato del patrimonio arboreo cittadino, come già accaduto alcuni anni fa con l’eliminazione di 19 pini proprio su viale Colombo".