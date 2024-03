Pietrini, presidente da record del Fir Ser

Un record per la Protezione civile Ser Fir Cb di Fivizzano: lo stesso presidente da ben 42 anni. Il sodalizio nato nel 1982 nei giorni scorsi ha votato per rinnovare il consiglio direttivo e ancora una volta ha confermato come presidente Maurizio Pietrini, che lo guida da sempre, originario di Equi Terme e impiegato nel campo assicurativo. Il gruppo ha eletto nel consiglio direttivo per il triennio 2024-2026 i volontari Daniela Liliana Pietrasanta, Andrea Arrigoni, Claudio Conti, Diego Cecchini, Gloria Lombardi, Jessica Olivieri, Antonio Christian Romeo, Jacopo Mancini e Massimo Pietrasanta. Cosa significa per Maurizio Pietrini appartenere all’associazione? "La sento come una missione: ho avuto uno zio sacerdote che viveva con la nostra famiglia e genitori credenti: mi hanno insegnato questi fondamentali valori della vita; soprattutto aiutare il prossimo senza chiedere nulla in cambio. Ricordo ad esempio, nel periodo della pandemia, quando si aiutavano gli anziani nei paesi più disagiati: bastava un sorriso per farti stare bene".

Oggi il Ser conta su 60 volontari, due dei quali con patente per l’utilizzo di droni fino 25 chili e 7 abilitati alla rimozione di piante, ha 2 nuovi fuoristrada con radio ricetrasmittenti, ha installato 3 ponti radio e due Sale Radio: una al Centro Operativo di Fivizzano, l’altra a Gragnola per la Valle del Lucido.

