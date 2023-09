Petizione popolare a Massa: Insorge per il vecchio ospedale

Gli attivisti di Massa Insorge e della Consulta popolare per la senità a Massa si ritroveranno stamani dalle 9.30 a Borgo del Ponte e Santa Lucia per dare avvio a una campagna di raccolta firme per presentare una petizione di iniziativa popolare al sindaco e alla giunta. Si chiede "L’adeguamento e la riattivazione dell’ex ospedale San Giacomo e Cristoforo di Massa a nuovo ospedale di comunità; il miglioramento e il potenziamento dei servizi sanitari alla popolazione nei distretti sanitari esistenti di Massa, Villette, Marina e Montignoso; in particolare, presso il distretto di via Bassa Tambura, deve essere presente una guardia pediatrica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, deve riaprire la radiologia, deve essere assunto nuovo personale al CUP per smaltire le code e dare maggiori informazioni all’utenza". Gli attivisti distribuiranno un volantino "per informare gli abitanti dei quartieri limitrofi al distretto di via Bassa Tambura circa l’annunciata volontà di chiudere anche questo presidio al momento della realizzazione del nuovo distretto della Stazione". Inoltre sarà distribuito un volantino per invitare all’assemblea pubblica il giorno dopo, alle 21, al Ristorante Da Luisa in via Partaccia 86, per discutere di alberi e strutture all’Ugo Pisa.

Il Parco dell’Ugo Pisa nacque come struttura di salute pubblica e il progettato cambio di destinazione d’uso è letto da più parti come l’ennesimo colpo alla salubrità dell’ambiente: "Massa insorge converge anche su questa battaglia di civiltà e darà il proprio contributo per il successo dell’iniziativa. In tarda mattinata, l’azione di sensibilizzazione si sposterà tra i banchi del mercato e proseguirà nelle settimane successive con altre iniziative che verranno comunicate man mano, fino a culminare con il corteo provinciale in difesa del Monoblocco di Carrara come dei distretti di via Bassa Tambura e Villette previsto per sabato 14 ottobre con concentramento alle 17.30 in Largo Matteotti".