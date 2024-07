Peste suina, monitoraggio dell’Asl

E’ stato un allevatore del posto, pochi giorni fa, a rinvenire la carcassa di un cinghiale risultato poi positivo alle analisi per la Psa nel territorio del Comune di Zeri. La scoperta lungo la strada comunale che dalla foce di Adelano conduce a una località dove sono presenti alcuni gruppi di case abitate. Intanto, si è messa in moto la procedura da attuarsi in questi casi da parte delle autorità sanitarie e amministrative. Sabato l’Asl ha eseguito una “azione di ricerca attiva“ partendo esattamente dal punto in cui il cinghiale morto è stato trovato e monitorando minuziosamente una vasta area circostante, alla ricerca di eventuali altri selvatici deceduti o moribondi per capire la portata del fenomeno. "Ringraziamo il sindaco di Zeri e i cacciatori locali che si sono prestati a questa incombenza - sottolinea il Servizio Veterinario dell’ASL Lunigiana - Una dimostrazione pratica di alto senso civico". A quanto risulta non sarebbero stati rinvenuti altri ungulati né deceduti, né trovati in situazioni di salute critiche. Intanto dovrebbero mutare le prescrizioni delle aree, nei territori dei Comuni confinanti con quello dove è stato rinvenuto il selvatico risultato positivo alla PSA. Ma non è l’Asl a stabilire questo, bensì il Ministero della Salute. Il virus della PSA è innocuo per l’uomo, colpisce solo i suini, sia domestici che selvatici con pesantissime le ripercussioni nel settore dell’allevamento suinicolo e purtroppo in quello dell’industria salumiera. Prossimamente nel territorio provinciale dovrebbero essere effettuate battute di eradicazione dei cinghiali. Vi è inoltre il problema di dove collocare, conservare le spoglie dei capi uccisi. Le loro carni infatti, oltre che essere esaminate per la Psa, vanno controllate anche per la trichinosi. Servono adeguate celle di refrigerazione

Roberto Oligeri