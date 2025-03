Persiani: "Sinistra smemorata sugli insediamenti commerciali"

Il caso della variante Sogegross continua a infiammare il dibattito politico ed economico cittadino. I capigruppo della maggioranza sono decisi a querelare per diffamazione i consiglieri di centrosinistra per le accuse mosse al sindaco e alla giunta. Lo stesso Francesco Persiani interviene sull’argomento con un post su Facebook: "Sinistra smemorata! Hanno cambiato idea sugli insediamenti commerciali? – chiede il sindaco –. Il Pd ci accusa di voler stravolgere l’area industriale, ma finge di dimenticare che sotto le amministrazioni di centrosinistra sono stati autorizzati insediamenti commerciali in piena area industriale: Carrefour, Olidor, Splendor e altri esempi sotto gli occhi di tutti. A differenza loro, noi siamo coerenti: stiamo lavorando con serietà, trasparenza e nell’interesse esclusivo della città, per rilanciare sviluppo, lavoro e riqualificazione, senza favoritismi e senza pregiudizi verso gli investimenti sul territorio".