Persiani già al lavoro in ufficio "Ci aspettano mesi impegnativi"

Francesco Persiani non ha perso tempo. Ieri mattina il sindaco di Massa si è insediato nell’ufficio al terzo piano del palazzo comunale che lo aveva già ospitato per quasi 5 anni. Ci sono stati la proclamazione e il passaggio delle consegne (il ’passaggio di cassa’, i conti del Comune) dalla commissaria prefettizia. Inoltre gli sono stati riconsegnati chiavi e tesserino. Una cerimonia semplice ma necessaria per dare il via al suo secondo mandato. Persiani non ha nascosto l’ emozione. "Da oggi – ha detto – riprendiamo il nostro lavoro. Ma in questi tre mesi abbiamo lasciato la città in mani buone e solide. Il commissario prefettizio Maria Rosa Trio ha saputo guidare la città bene, permettendo anche che i cittadini esprimessero liberamente e democraticamente la loro volontà. Sono orgoglioso di essere qui oggi in questo ufficio che mi ha visto in quasi cinque anni lavorare assiduamente e conto di farlo anche nei prossimi cinque. Ci aspettano subito mesi difficili e impegnativi. Dobbiamo affrontare temi urgenti ai quali cercare di porre subito rimedio per proseguire nel modo giusto".

Il sindaco è tornato anche sul voto: "E’ un grande onore per me – ha proseguito – aver ricevuto questa nuova fiducia da parte della città. Spero di meritarmela e farò di tutto perchè sia così. Dobbiamo lavorare per far sì che i cittadini sia a loro volta orgogliosi di avere un sindaco e una giunta che si occupano seriamente dei loro problemi. L’obiettivo ora nell’immediato è formare una squadra di governo autorevole e competentee e dobbiamo farlo il più velocemente possibile per dare continuità all’amministrazione. Un’idea ovviamente ce l’ho già, ci sono tante persone meritevoli, dovremo mettere insieme tante voci. Bisogna fare in modo che tutto possa proseguire nella maniera giusta".

Non sono mancati i ringraziamenti e gli auguri. "Bisogna ringraziare il commissario prefettizio, i sub commissari e tutti coloro che in questi tre mesi hanno portato avanti gli interessi della città. E i ringraziamenti vanno estesi ai dirigenti comunali e al personale tutto, che non hanno mancato di essere ai loro posti, puntualmente, per proseguire gli obiettivi nell’interesse della città. Infine, sono contento dei consiglieri comunali, di chi c’era già e dei nuovi ingressi: formulo loro gli auguri sinceri di buon lavoro. Mi aspetto grande collaborazione da parte di tutti, anche dai consiglieri dell’opposizione, per fare al meglio gli interessi di Massa e dei suoi cittadini. Dobbiamo fare in modo di lavorare tutti assieme per guardare a un futuro migliore, pensando soprattutto ai nostri giovani".

Tra i primi temi che saranno affrontati dal Persiani-bis, come ha annunciato lo stesso sindaco, ci sono i progetti del Pnrr da portare avanti, i Pabe (scadenza il 31 ottobre) e la vicenda di Casa Ascoli, oltre al cartellone degli eventi estivi.

