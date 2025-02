Periferie, rischi e progetti. Corsa contro il tempo per far partire i lavori. Sostegno da Roma

Si è riaccesa l’attenzione in città sul Bando periferie. La visita del vice segretario generale alla presidenza del Consiglio, Marco Villani, responsabile del controllo dei cantieri, ha fatto emergere tutti i ritardi di Carrara. Il vice segretario ha visitato, insieme all’assessore Moreno Lorenzini e ai tecnici Giuseppe Marrani e Massimo Germiniasi, la situazione di Palazzo Rosso e Palazzo Pisani, dell’ex Cat ad Avenza e infine a Marina nell’area intorno via Savonarola. Presenti all’incontro, per Fratelli d’Italia, il deputato apuano Alessandro Amorese e il consigliere comunale Massimiliano Manuel. "Il Bando delle periferie è fondamentale – ha spiegato Amorese – e la visita importante di Villani ha rappresentato una bella occasione per la città. Mi sono adoperato come deputato del territorio per portare Roma a Carrara". Precisiamo che Marco Villani non è di Fratelli d’Italia come è stato scritto.

Tornando invece al Bando delle periferie e facendo un rapido riepilogo sulla storia, dobbiamo risalire al 2016, all’epoca della giunta Zubbani bis. L’amministrazione era riuscita ad aggiudicarsi i finanziamenti, di circa 18 milioni di euro, per progetti di riqualificazione urbana. La questione è stata ripresa dall’amministrazione De Pasquale che decise di correggere alcuni progetti come quello su Palazzo Pisani cambiando la destinazione e perdendo altro tempo. Poi è arrivata Serena Arrighi che era poi riuscita ad ottenere la proroga del finanziamento a rischio per i marciapiedi.

"Ringraziamo il vice segretario Marco Villani per la visita – commenta l’assessore Moreno Lorenzini – perchè è importante sapere che c’è sostegno da Roma. In questi due anni abbiamo dovuto riprendere tutti i progetti in mano, ma ora sono pronti a partire". Al momento sono stati aggiudicati i lavori per il primo lotto sui marciapiedi di Carrara Est, in via Cavour tra via del Cavatore e piazza XXVII Aprile, via Bartolini, via Cucchiari e via Buonarroti. Il secondo lotto, in fase di gara, interesserà via Tacca, via Cattaneo e via Dell’Amico, e a seguire partiranno le gare dei lotti dei marciapiedi di Carrara Ovest e via Verdi. "Si sta inoltre aggiudicando la gara per Palazzo Rosso – conclude Lorenzini – mentre per Palazzo Pisani è stato necessario rivedere il progetto, che in passato ha subito continui cambi di rotta. Si è quindi tornati all’idea di farne un luogo aperto alla città. Villani ha apprezzato l’edificio, confermando la volontà di sostenere il progetto nell’avvio dei lavori, partendo dalla messa in sicurezza dell’edificio per poi completare il progetto con fondi comunali". Per il recupero dell’ex Cat di Avenza sono ripresi i lavori da diverse settimane e oltre ai fondi del bando, sarà necessario un ulteriore investimento dell’amministrazione per consentire la restituzione alla città.

Intanto il consigliere Filippo Mirabella chiede chiarimenti sui tempi per i marciapiedi. "Non c’è ancora affidamento dei lavori – spiega Mirabella – senza contare che la proroga scade il 31 dicembre. Lorenzini aveva annunciato i lavori, ma il cronoprogramma prevede 240 giorni, cioè 8 mesi di tempo, e se i lavori per i marciapiedi devono concludersi entro il 2025, è evidente che i tempi di programmazione e gare sono cruciali per il successo dell’intervento. Se l’assessore prevede la gara a marzo – prosegue – il rischio è significativo. Ci si potrebbe trovare con cantieri aperti all’ultimo momento, lavori incompleti e opere mai realizzate".