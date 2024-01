Peracchi espone da Vittorino

Martedì all’osteria Vittorio di via del Cavatore si inaugura la mostra di Barbara Peracchi, artista parmense che risiede da molto tempo nella nostra Provincia. La sua formazione artistica si è sviluppata tra l’Italia e vari paesi esteri, e negli ultimi anni i suoi lavori hanno partecipato a varie mostre e concorsi. I lavori di Peracchi si ispirano a vari elementi come paesaggi marini, animali, natura, danzatori, gruppi di persone, e tutti rivelano un forte senso del ritmo e della composizione, che si evidenzia per una spiccata sensibilità grafica con esiti poliedrici e poetici. L’esposizione si potrà visitare durante l’apertura del ristorante fino al 28 gennaio, rientra nel progetto culturale che il Comitato provinciale Aics di Massa Carrara sta sviluppando in collaborazione con Osteria Vittorio, e che continuerà nei prossimi mesi con eventi dedicati all’enogastronomia tipica del menu carrarino e a nuove iniziative nel campo della pittura, della fotografia e della musica