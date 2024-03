"…Per vincer la Massese ci vuol la nazionale"

In Italia il calcio è praticato fin dal XIX secolo, prevalentemente nel Nord e la prima partita giocata a Massa risale al 15 febbraio 1914, quando la società sportiva “Forza e coraggio” incontrò lo “Sporting” di Querceta. La prima Guerra Mondiale costringe la squadra ad un riposo forzato ma, subito dopo, nel 1919 nasce la “S.S Juventus Massa” e, nel 1921, la proprietaria del cotonificio di Forno donò un terreno perché potesse diventare un campo da calcio. Nel 1945 nasce la “Unione sportiva Massese” che utilizzò la maglia bianconera e da allora lo stemma rappresenta un ancile palato a strisce, con il simbolo del comune. Il 1946/47 è una stagione fortunata tanto che i tifosi bianconeri inventarono lo slogan: "Olio, olio minerale, per vincere la Massese ci vuol la Nazionale"; dal 1965 la squadra della nostra città si affacciò alla serie C e, nel 1969, ottenne la magica promozione in B. Purtroppo la permanenza in questa categoria durò solo un anno, ma i tentativi di tornare alle glorie passate e di qualificarsi per la categoria superiore non portarono ai frutti sperati. In questo periodo la stella massese è Bertoneri, calciatore di grande qualità e centrocampista raffinato.

Nel 1975 vede il suo esordio anche il gruppo degli “Ultrà Massa”, è da notare che negli anni precedenti appaiono alcune organizzazioni di tifosi con l’appellativo di “Tigri bianconere” e “Boys”. Purtroppo un grave lutto colpisce la tifoseria cittadina quando, nel 1995, viene a mancare, a Como, il giovane Alessandro Balloni, tifoso di soli 18 anni. Oggi la squadra è guidata dal presidente Antonio Gerini e allenata dal Mister Davide Del Nero.