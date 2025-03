Per il patrimonio culturale ci sono 1,750 milioni

Più di un milione e 750 mila euro è previsto per gli ambiti archeologico e degli Archivi di Stato di Massa e della Lunigiana nel decreto relativo al programma di utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per i prossimi tre anni. Un 1 milione e 500 mila euro destinati all’Archivio di Stato di Massa per l’adeguamento strutturale e impiantistico, 15 mila euro andranno a delimitazione, tutela e valorizzazione dell’Area Archeologica di Quartareccia a Filattiera e 240 mila euro contribuiranno al recupero e allo sviluppo turistico culturale delle mura medicee di Caprigliola ad Aulla. "Il nostro patrimonio artistico culturale, così peculiare, grazie ai fondi triennali previsti nel decreto approvato dal Mic, beneficerà di una maggiore tutela e sarà ulteriormente arricchito" sottolinea il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese.