Pefana bagnata. Oltre un migliaio ballano e cantano a Montignoso

di Alfredo Marchetti

Pefana ’bagnata’, ma fortunata. Circa un migliaio i partecipanti alla tradizionale manifestazione alla Piazza di Montignoso. Nonostante la pioggia gli appassionati si sono comunque dati appuntamento in piazza Sesto Paolini. Soddisfatto di come sia andata la serata è il sindaco Gianni Lorenzetti, che ha deciso la mattina precedente di fare festa, nonostante l’allerta di colore giallo. "Nonostante il tempo, è venuta fuori una bella festa. Questo ha dato modo di dare risalto alle maschere che sono venute, anche grazie alla meno folla rispetto agli anni scorsi. Si è potuto apprezzare di più la tradizione. I fedelissimi comunque non sono mancati. Alla fine si è creata una bella situazione".

Il giorno dopo, il 6 gennaio, si è tenuta la premiazione dei gruppi in maschera. A fare incetta di tutti i premi, ovvero simpatia (insieme a Primo trofeo dei pefan! Andeo a cent’aiora il cinque sera per la via’), originalità tradizione e pefana delle case, a vincere è stata la compagine de ’I peffàn de Valréas’, guidata da Nicola Novani. Quest’anno, a causa delle pioggia, sono stati soltanto 6 i gruppi a darsi battaglia. Gli altri partecipanti: ’Sa(n)rem Pefana!’, ’Pefansalon’, ’La Pefana improvvisata del Balon’, ’El sogno della Pefana’. Per la prima volta sono stati anche i gruppi a votare le case: a vincere la casa Bonotti.

Ieri mattina, Moto Club Massa in collaborazione con Fondazione Sos Telefono Azzurro e i Marmotardisti Crew di Carrara hanno realizzato la “ Befana in moto “ e hanno accompagnato la vecchina del Telefono azzurro alle case di riposo della città con le loro scintillanti motociclette. Il ritrovo c’è stato al Largo Matteotti alle 9 di ieri mattina dove, di fronte al sagrato della Cattedrale, il parroco don Samuele Agnesini ha impartito a tutti i motoclisti presenti e alle loro moto una solenne benedezione. Ieri pomeriggio, al pontile di Marina di Massa c’è stata la manifestazione ’La Befana vien dal mare...’ kermesse giunta al 23esimo anno organizzata dal Centro Sub Alto Tirreno e dal Ccn ’A spasso per la costa’.