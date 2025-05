Pedalando attraverso l’Europa: "Porto Villafranca a Capo Nord"

Capo Nord: arriviamo. Se saranno solo quattro le tappe per lasciare l’Italia, saranno circa 4500 i chilometri da percorrere per arrivare al punto più a nord dell’Europa. E in bicicletta non sarà facile. Ieri mattina Lucio Folegnani è partito da Villafranca, a sostenerlo c’erano tanti amici che gli sono voluti restare vicino per l’inizio di questa avventura, che sognava da anni. Con lui la figlia Elena: guiderà il camper e lo aspetterà a ogni tappa.

I due affronteranno un viaggio di oltre un mese che li porterà a percorrere circa 4500 chilometri, attraversando Italia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia per raggiungere l’estremo nord dell’Europa. Emozionato, prima ha controllato che tutto fosse in ordine, poi ha posato per le foto di rito e infine è salito in sella alla sua bici ed è partito. hanno accompagnato per un po’ il suo preparatore atletico Stefano, Leonardo ed Emanuele, per fargli compagnia nella prima giornata di viaggio. "Sono pronto - ha detto prima di partire, emozionato - mi sono allenato seriamente da gennaio e affronterò un percorso lungo. Sogno da oltre 40 anni di raggiungere Capo Nord, avrei voluto farlo in moto, poi con la Due Cavalli e nel 2019 ho pensato alla bici. La presenza di mia figlia in camper sarà il giusto compromesso".

Non è la sua prima esperienza avventurosa, anni fa infatti era stato a Venezia, andata e ritorno in una giornata. La partenza davanti al negozio Due ruote di Emanuele Pagani, che gli ha fornito abbigliamento tecnico, manutenzione bici e una bici di scorta. "Lo invidio molto e lo stimo per la sua scelta - ha detto sorridendo - partirei anche io con lui". Emozionata la moglie di Lucio, Doriana, che ha fatto fatica a trattenere le lacrime.

"Non siamo mai stati così tanto tempo separati - ha detto - sono contenta del viaggio, ma anche un po’ preoccupata, mi fa piacere che con lui ci sia Elena. Saremo sempre in contatto, sul frigorifero ho appeso una grande mappa con tutte le tappe del viaggio, così saprò sempre dove si trovano". Tutto il viaggio sarà documentato sui social, come ‘Il viaggio di Ulisse_25’. Prima tappa Villafranca-Casalmaggiore, 128 chilometri, Lucio affronterà una media di 120 chilometri a tappa, traguardo dopo il 20 giugno. A metà strada saranno raggiunti da Doriana e Ginevra, figlia di Elena, che farà l’ultima parte del viaggio con nonno a mamma.

"E’ un sogno che non vuole saperne di stare nel cassetto - ha detto Lucio - sto per portare un po’ di Lunigiana fino a Capo Nord: un pezzetto della mia terra e delle mie radici su due ruote, sotto la pioggia, contro vento e intemperie. Non sappiamo esattamente dove ci fermeremo a dormire, cosa mangeremo, chi incontreremo o quante gomme bucheremo. È un po’ folle? Forse sì. Intanto io ho cominciato a pedalare".

Monica Leoncini