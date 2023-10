Pd provinciale, è l’ora della scelta. L’assemblea decide sul congresso

Il giorno tanto atteso è arrivato. Stasera alle 20,45 gli 80 membri dell’assemblea provinciale del Pd si riuniranno per decidere le sorti del partito del Nazareno apuano. Sul piatto la questione congresso per arrivare alla scelta del nuovo segretario provinciale. Come da tradizione, il Pd vive una tormentata riflessione interna. Ad esempio, la ‘base’ massese, nel corso di una campagna elettorale sofferta caratterizzata da una rincorsa senza esito al sindaco Francesco Persiani e di un difficile rapporto con gli alleati del centrosinistra, ha più volte chiesto un cambio di passo ai vertici provinciali. Sono trascorsi due anni dall’ultimo congresso, ma in politica anche una settimana può sembrare un’era geologica.

Si sono avvicendate amministrazioni, ben 5 segretari nazionali sono cambiati da quando l’ormai ex segretario Enzo Manenti si era insediato, qualcuno che prima era amico politico ora è in maggioranza con il primo cittadino massese. C’è chi spinge per un ritorno alle ‘urne’ del partito provinciale come il sindaco e presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, altri invece, come ad esempio il consigliere regionale Giacomo Bugliani, più volte si è espresso a favore di una riflessione ‘inter nos’. Stasera in via Groppini dovrebbero ritrovarsi la maggior parte degli 80 membri (alcuni eletti due anni fa e gli altri a nomina politica, ovvero sindaci o consiglieri regionali) sono chiamati a scegliere se indire il congresso previsto dal 9 novembre al 7 dicembre in ogni circolo da Montignoso alla Lunigiana, oppure limitarsi a referire una nuova riunione del provinciale dove saranno votati i membri delle liste che si presenteranno per il rinnovo dell’organo.

Congresso sì: una volta avvenuta la votazione la segretaria provinciale invia una mail al regionale e decade automaticamente. A quel punto gli aspiranti alla guida del partito dovranno presentare le loro liste entro il 30 ottobre. La votazione avverrà in ogni circolo secondo le modalità scelte dai segretari di ogni sezione: 1.500 gli iscritti secondo i dati del novembre 2022. La proclamazione del nuovo segretario provinciale e dei membri dell’assemblea avverrà alla prima riunione indetta dalla commissione congressuale (proposta nell’ultima riunione dall’ormai decaduta assemblea al regionale, che la legittima nel suo lavoro). Poi testa alle prossime sfide politiche, ovvero le amministrative della Lunigiana e le Europee la prossima estate.