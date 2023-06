Passo del Vestito, via ai lavori nelle gallerie

Sono partiti i lavori di posizionamento delle reti paramassi all’altezza di due gallerie nel tratto di strada compreso tra il Pian della Fioba e il Passo del Vestito, lungo la strada provinciale 4 di Antona, nel comune di Massa: il settore tecnico della Provincia ha infatti approvato il progetto esecutivo affidando l’intervento alla ditta Geo Solution Garfagnana di Barga per un importo di 101mila euro. Si prevede che le operazioni possano concludersi in una ventina di giorni. Come si ricorderà la Provincia era intervenuta con 60mila euro in quel tratto di strada negli scorsi mesi di aprile e maggio attraverso un’opera di disgaggio dei versanti per la messa in sicurezza: nell’ultima fase, però, grossi massi si erano distaccati presso la galleria degli Uncini, causando la rottura di parte della galleria. Per questo motivo si è deciso di intervenire con il placcaggio attraverso il posizionamento di una rete corticale paramassi chiodata. Per effettuare questi lavori è stato necessario trovare le risorse finanziarie: è stato fatto nel corso della seduta del consiglio provinciale del 29 maggio attraverso una variazione di bilancio che ha applicato una parte dell’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti e derivante dal conto consuntivo relativo al 2022.