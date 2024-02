Passeggiata al mare percorribile entro la fine dell’estate

La passeggiata a mare di Marina di Carrara, prevista nell’ambito 4 del progetto complessivo dell’intero Waterfront sarà percorribile entro la fine dell’estate, contrariamente alle notizie che sono circolate in questi giorni. L’andamento del cantiere, infatti, procede in linea con il cronoprogramma di appalto. Entro la fine di aprile si concluderanno i lavori in mare per la costruzione della scogliera e le strutture portanti in cemento armato della nuova passeggiata. Già a marzo prenderà avvio la posa della pavimentazione in pietra di finitura della passeggiata, a cui seguiranno le restanti finiture costituite da parapetti, impianto di illuminazione e sistemazione della piazza alla radice del molo di sopraflutto. In considerazione del positivo andamento del cantiere, la conclusione di tutte le opere è prevista tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, nel rispetto del cronoprogramma di appalto. L’intervento comporta in investimento complessivo di 13,87 milioni di euro ed è finanziato per oltre 1,5 milioni dal Piano complementare al Pnrr e, per la quota restante, con fondi della Regione e con risorse proprie dell’Autorità portuale.

"Sappiamo quanto sia importante per la cittadinanza la passeggiata a mare che stiamo realizzando – dichiara il presidente dell’Autorità portuale, Mario Sommariva –. Al contrario di quanto gli abitanti di Marina e di Carrara hanno letto in questi giorni, confermo che la conclusione dei lavori nei tempi previsti, avverrà nel rispetto, e anzi in anticipo, sulle scadenze temporali previste per i progetti finanziati dal Pnc/Pnrr. Considerando i sopraggiunti e imprevedibili eventi come le violente mareggiate autunnali che hanno pesantemente danneggiato alcuni tratti della nuova scogliera in fase di costruzione e che dovranno essere ripristinati, e che il fondale marino in prossimità del gomito del molo di sopraflutto ha subito un approfondimento di alcuni metri, che dovrà essere colmato, direi che siamo perfettamente nei tempi, e che l’attesa sarà ricompensata da una tra le più belle passeggiate a mare della Regione".