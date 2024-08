Passeggiata a mare ‘off limits’. Il Comune impone lo stop a biciclette e monopattini

Marina di Carrara, 17 agosto 2024 – Dopo l’inaugurazione della nuova passeggiata a mare turisti e cittadini hanno potuto finalmente riprendere possesso di un luogo amato. Ma nonostante i cartelli di divieto i soliti ‘furbetti’ stanno percorrendo la passeggiata sopraelevata a bordo di biciclette e monopattini, tant’è che la sindaca Serena Arrighi è stata costretta a firmare ieri un’ordinanza per sanzionare i trasgressori. Le multe saranno abbastanza salate: dai 25 euro fino a 500, a seconda della gravità della violazione riscontrata. Il divieto sarà valido fino al 30 settembre, nella speranza che i frequentatori capiscano che la parte sopraelevata della passeggiata è riservata solo ed esclusivamente ai pedoni, al contrario della vecchia passeggiata sottostante che si può percorrere anche con biciclette e monopattini elettrici.

Una situazione che avevano lamentato anche numerosi cittadini sui social, innescando un dibattito incandescente tra chi era per percorrerla in bicicletta e chi invece i mezzi a due ruote non li voleva. Oltre alla presenza delle due ruote i social e i cittadini hanno documentato anche i segni dell’inciviltà inflitti alla passeggiata nuova di zecca e finanziata dall’Autorità portuale nell’ambito del waterfront. Parliamo di pedate contro il muro, lanci di lattine sugli scogli sottostanti, pipì umane negli angoli più nascosto e sporcizia varia abbandonata lungo tutta la passeggiata sulla diga foranea per un totale 1.200 metri.

“Considerato che il 12 agosto si è svolta la cerimonia di inaugurazione della passeggiata e che fin dai primi giorni è stata riscontrata una notevole affluenza di persone - si spiega nell’ordinanza di divieto di transito a veicoli e monopattini elettrici –. Preso atto che nel verbale di consegna della passeggiata al Comune è stato indicato dall’Autorità di sistema portuale l’utilizzo esclusivamente pedonale della passeggiata, constatato che invece è stata riscontrata la presenza di persone che la percorrono a bordo di velocipedi o monopattini elettrici - si legger ancora -, tenuto conto che la circolazione di tali veicoli all’interno di un’area ristretta e affollata di persone di tutte le età costituiscono una grave situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, si ritiene opportuno istituire un divieto di transito per velocipedi e monopattini nella parte sopraelevata della passeggiata a mare".